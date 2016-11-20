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ФБР предупредило об угрозе терактов в день инаугурации Трампа

20 ноября в 00:46

Сособое внимание спецслужбы уделятВашингтону, а также Северной Вирджинии

ФБР
В ФБР заявили об угрозе "доморощенных" террористов
lenta.ru
Федеральное бюро расследований в субботу, 19 ноября, обнародовало предупреждение о повышении уровня террористической угрозы в День Благодарения (24 ноября) и в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

Речь идет, в первую очередь, о "доморощенных" террористах, которые могут воспользоваться самодельными взрывными устройствами, оружием или беспилотными летательными аппартами для атаки на торговые центры, официальные и праздничные мероприятия, а также другие места скопления людей, сообщает CBS.

Особое внимание, по мнению ФБР, необходимо уделить столице США Вашингтону, а также Северной Вирджинии.

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Напомним, 12 июня, гражданин США афганского происхождения Омар Матин ворвался в здание ночного клуба Pulse и устроил стрельбу по его посетителям. Жертвами нападения стали 50 человек, еще 53 получили ранения. Террорист был ликвидирован во время перестрелки с полицией. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".

По материалам: ZN.UA
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Тэги США ФБР Трамп теракт
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