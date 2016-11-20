ФБР предупредило об угрозе терактов в день инаугурации Трампа

Сособое внимание спецслужбы уделятВашингтону, а также Северной Вирджинии
Речь идет, в первую очередь, о "доморощенных" террористах, которые могут воспользоваться самодельными взрывными устройствами, оружием или беспилотными летательными аппартами для атаки на торговые центры, официальные и праздничные мероприятия, а также другие места скопления людей, сообщает CBS.
Особое внимание, по мнению ФБР, необходимо уделить столице США Вашингтону, а также Северной Вирджинии.
Напомним, 12 июня, гражданин США афганского происхождения Омар Матин ворвался в здание ночного клуба Pulse и устроил стрельбу по его посетителям. Жертвами нападения стали 50 человек, еще 53 получили ранения. Террорист был ликвидирован во время перестрелки с полицией. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".ZN.UA