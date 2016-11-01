ФБР не обнаружило доказательств связи Трампа с Кремлем – NYT

Демократы требуют от ФБР обнародовать материалы расследования о связях окружения Трампа с Москвой.

ФБР не нашло убедительных доказательств связи Трампа с Россией

Следователи ФБР не нашли убедительных доказательств или прямых связей кандидата в президенты США от Республиканской партиис российским правительством.

Как сообщает the New York Times, ФБР и разведка полагают, что взлом электронной почты кандидата в президенты от Демократической партии Хилари Клинтон и ее сопартийцев был направлен не на поддержку Трампа, а на срыв выборов в целом.

Отмечается, что на протяжении лета ФБР вело расследование российского влияния на президентскую гонку в США, изучая возможную связь советников Трампа с российскими финансовыми фигурами и ведя поиски лиц, причастных к взлому компьютеров демократов. Особое внимание в расследовании уделялось поиску возможного тайного канала связи между компанией Трампа и российским "Альфа-банком".

Сторонники Клинтон призывают ФБР обнародовать материалы по "делу Трампа", даже не смотря на то, что расследование еще не завершено. Соответствующее заявление в своем письме к бюро сделал, в частности, лидер демократов в Сенате Гарри Рид. По его мнению, у ФБР есть информация о связях и тесном сотрудничестве Трампа и его ведущих консультантов с российской стороной. В ФБР, в свою очередь, давать по этому комментарии отказались.

Представители американских спецслужб, тем временем, указывают, что расследование было начато из-за очевидной связи некоторых советников Трампа с Москвой, однако никаких доказательств причастности самого Трампа или кого-либо из его окружения к российским избирательным операциям обнаружить не удалось.

12 октября глава предвыборного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джон Подеста сообщил, что ФБР расследует взлом его почтового аккаунта в сервисе Gmail, что является частью более широкого расследования кибератак "российской разведки" против США.

Подеста уверен, что"не было совпадением" то, что письма из его почты были обнародованы вскоре после того, как в сеть попал видеоролик 2005 года, на котором Трамп хвастается своими сексуальными домогательствами женщин.

Он также предположил, что друг кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и его бывший политический советник Роджер Стоун общался с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и знал о готовящейся публикации похищенной хакерами переписки.

Тем временем, у Обамы пообещали адекватно ответить на российские кибератаки. 7 октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.