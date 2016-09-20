Евросоюз принял заявку на членство от Боснии и Герцеговины

Еврокомиссия на протяжении года определит, соответствует ли эта страна необходимым критериям.

Босния и Герцеговина стала на шаг ближе к Евросоюзу ross-bel.ru

Европейский Союз принял заявку Боснии и Герцеговины на членство. Совет ЕС сегодня в своем заключении по этой заявке подтвердил, что "будущее Западных Балкан – в Европейском Союзе, передает Deutsche Welle

Теперь Еврокомиссия определит, соответствует ли Босния и Герцеговина критериям, чтобы получить статус государства-кандидата на членство – этот процесс займет около года, а также установит, каким критериям стране нужно будет соответствовать, чтобы добиться полноценного членства.

Еврокомиссия, в частности, оценит экономику страны, соблюдение в ней прав человека и принципов верховенства права, а также других обязательств, которые берут на себя страны-члены.

Премьер-министр Боснии и Герцеговины Денис Звиздич заявил, что принятие Евросоюзом заявки его страны стало "историческим моментом для европейского пути и европейского будущего".

"Это действительно одна из лучших новостей для Боснии и Герцеговины, особенно для молодых людей", – отметил он.

Напомним, Босния и Герцеговина подала заявку на членство в ЕС в феврале нынешнего года. Это заявление многие европейские эксперты встретили скептически, поскольку сомневались, что эта страна политически и экономически готова к вступлению в Евросоюз.