Евросоюз не рассматривает отмену санкций против России - МИД Польши

Сейчас минский процесс не реализуется, а потому никаких оснований для отмены санкций нет.
"Об отмене санкций не может быть и речи. Сейчас минский процесс не реализуется, а потому никаких оснований для отмены санкций нет", - сказал Ващиковский, передает "Польське радіо".
Ранее сообщалось, что во время неформального саммита Евросоюза в мальтийской Валетте премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что позиция ее страны в отношении санкций против РФ является решительной и неизменной.
Ранее сообщалось, что комитет по иностранным делам эстонского парламента планирует призывать ужесточить позицию по отношению к России из-за событий в Украине на заседании Совета по иностранным делам Европейского Союза, которое состоится 6 февраля.Польське радіо