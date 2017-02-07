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Евросоюз не рассматривает отмену санкций против России - МИД Польши

7 февраля в 13:25

Сейчас минский процесс не реализуется, а потому никаких оснований для отмены санкций нет.

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Глава МИД Польши заявил, что ЕС не рассматривает отмену санкций против РФ
Primakov / Depositphotos
До тех пор, пока не реализованы Минские договоренности, нет оснований для отмены санкций Евросоюза против России. Сейчас ЕС не рассматривает отмену санкций, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

"Об отмене санкций не может быть и речи. Сейчас минский процесс не реализуется, а потому никаких оснований для отмены санкций нет", - сказал Ващиковский, передает "Польське радіо".

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Ранее сообщалось, что во время неформального саммита Евросоюза в мальтийской Валетте премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что позиция ее страны в отношении санкций против РФ является решительной и неизменной.

Ранее сообщалось, что комитет по иностранным делам эстонского парламента планирует призывать ужесточить позицию по отношению к России из-за событий в Украине на заседании Совета по иностранным делам Европейского Союза, которое состоится 6 февраля.

По материалам: Польське радіо
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Тэги санкции Польша Евросоюз Россия
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