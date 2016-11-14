Евросоюз может ввести санкции против Турции за политические репрессии – Шульц

В Брюсселе обеспокоены арестами журналистов и оппозиционных политиков в Турции.

Шульц назвал условие прекращение переговоров с Турцией о членстве в ЕС europarl.europa.eu

Европейский Союз может ввести экономические санкции против Турции и упразднить действующий таможенный союз из-за

"Мы в Евросоюзе должны обдумать, к каким экономическим санкциям мы можем прибегнуть", – заявил президент Европарламента Мартин Шульц в интервью немецкому изданию Bild, опубликованном в воскресенье, 13 ноября.

Глава Еропарламанта также указал на возможность упразднения действующего таможенного союза по итогам переговоров между Турцией и Евросоюзом.

"Я не могу себе представить, что после арестов оппозиционных депутатов и журналистов мы будем расширять таможенный союз", – пояснил политик.

При этом Шульц считает нецелесообразным прекращать переговоры о членстве Турции в ЕС.

"Если мы прервем переговоры, у нас больше не будет возможности помогать оппозиции и заключенным", – подчеркнул президент Европарламента, добавив, что если Турция вернет смертную казнь, то переговоры все-таки будут прерваны.

Как сообщалось, Евросоюз может пересмотреть кандидатский статус Турции, если турецкие власти не прекратят репрессии против оппозиционеров.

Ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность в связи с задержаниями и арестами турецких журналистов, заявив, что они негативно скажутся на результатах переговоров о вступлении Турции в Европейский Союз.