Топ Новости
<
>

Евросоюз и Канада подписали соглашение о свободной торговле

30 октября в 16:09

Соглашение устранит более 99% сборов, которые в настоящее время препятствуют торговле и увеличит оборот на 12 млрд евро в год.

CETA
Канада и ЕС подписали историческое соглашение
Еврокомиссия/twitter
Европейский Союз и Канада подписали Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (CETA).

Соглашение после саммита ЕС-Канада в Брюсселе подписали председатель Европейского Совета Дональд Туск, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, глава правительства председательствующей в ЕС Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Как говорится в материалах Европейского Совета, CETA устранит более 99% сборов, которые в настоящее время препятствуют торговле между ЕС и Канадой. Ожидается увеличение двусторонней торговли на 12 млрд евро в год, а также позитивный эффект для экономического роста и создания новых рабочих мест по обе стороны Атлантики.

Было также подписано Соглашения о стратегическом партнерстве между ЕС и Канадой.

Ранее соглашение с Канадой блокировал регион Бельгии – Валлония. В последний момент был достигнут компромисс, однако, как писало издание Globe and Mail, условия регионов Бельгии усложняют подписания соглашения между ЕС и Канадой. Поскольку они требуют внесения изменений в документ о создании независимого инвестиционного суда, а также оставляют за бельгийскими региональными правительствами право сорвать сделку в любой момент.

Читайте также: Бельгия "топит" соглашение о свободной торговле между ЕС и Канадой из-за валлонов – FT

Подробнее о соглашении ЕС и Канады читайте в материале "Успехов, Европа! Как одновременно защитить и обойти валлонов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс , ZN.UA ,
Читайте также
Тэги соглашение Канада
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.53
EUR 27.90
Последние новости