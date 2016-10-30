Евросоюз и Канада подписали соглашение о свободной торговле

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Соглашение устранит более 99% сборов, которые в настоящее время препятствуют торговле и увеличит оборот на 12 млрд евро в год.

Канада и ЕС подписали историческое соглашение Еврокомиссия/twitter

Европейский Союз и Канада подписали Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (CETA).

Соглашение после саммита ЕС-Канада в Брюсселе подписали председатель Европейского Совета Дональд Туск, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, глава правительства председательствующей в ЕС Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Как говорится в материалах Европейского Совета, CETA устранит более 99% сборов, которые в настоящее время препятствуют торговле между ЕС и Канадой. Ожидается увеличение двусторонней торговли на 12 млрд евро в год, а также позитивный эффект для экономического роста и создания новых рабочих мест по обе стороны Атлантики.

Было также подписано Соглашения о стратегическом партнерстве между ЕС и Канадой.

Ранее соглашение с Канадой блокировал регион Бельгии – Валлония. В последний момент был достигнут компромисс, однако, как писало издание Globe and Mail, условия регионов Бельгии усложняют подписания соглашения между ЕС и Канадой. Поскольку они требуют внесения изменений в документ о создании независимого инвестиционного суда, а также оставляют за бельгийскими региональными правительствами право сорвать сделку в любой момент.

Подробнее о соглашении ЕС и Канады читайте в материале "Успехов, Европа! Как одновременно защитить и обойти валлонов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".