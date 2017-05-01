Евросоюз должен реформироваться или его ожидает Frexit - Макрон

Кандидат в президенты отметил важность Евросоюза, но сказал, что тот нуждается в изменениях.

Макрон утверждает, что это было бы «предательством» с его стороны, если бы он решил не реформировать ЕС Facebook/Emmanuel Macron

Кандидат в президенты Франциирассказал, что Евросоюз нуждается в изменениях, иначе его ждет Frexit. По словам Макрона, Евросоюз является важной составляющей глобализированной Франции, однако его необходимо реформировать, пишет BBC

Макрон отмечает, что он нельзя игнорировать разозленных французов на фоне дисфункции Евросоюза. Иначе, отмечает кандидат, Францию ждет выход из ЕС и "Национальный фронт".

Напомним, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Кандидат от "Республиканцев"во втором туре.

Главное о результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".

Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".