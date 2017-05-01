Евросоюз должен реформироваться или его ожидает Frexit - Макрон

Кандидат в президенты отметил важность Евросоюза, но сказал, что тот нуждается в изменениях.
Макрон отмечает, что он нельзя игнорировать разозленных французов на фоне дисфункции Евросоюза. Иначе, отмечает кандидат, Францию ждет выход из ЕС и "Национальный фронт".
Напомним, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.
Главное о результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".
Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA