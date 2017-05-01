Топ Новости
<
>

Евросоюз должен реформироваться или его ожидает Frexit - Макрон

1 мая в 13:17

Кандидат в президенты отметил важность Евросоюза, но сказал, что тот нуждается в изменениях.

Эммануэль Макрон
Макрон утверждает, что это было бы «предательством» с его стороны, если бы он решил не реформировать ЕС
Facebook/Emmanuel Macron
Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон рассказал, что Евросоюз нуждается в изменениях, иначе его ждет Frexit. По словам Макрона, Евросоюз является важной составляющей глобализированной Франции, однако его необходимо реформировать, пишет BBC.

Макрон отмечает, что он нельзя игнорировать разозленных французов на фоне дисфункции Евросоюза. Иначе, отмечает кандидат, Францию ждет выход из ЕС и "Национальный фронт".

Напомним, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Читайте также: В борьбе Ле Пен и Макрона столкнутся идеологически и географически разные части Франции - експерт
Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Главное о результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".

Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Франция Макрон выборы Евросоюз
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.55
EUR 28.89
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...