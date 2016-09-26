Европол подпишет соглашение с Украиной об оперативном сотрудничестве

Документ подпишут на саммите Украина – ЕС, который должен состояться до конца года

Украина будет активно сотрудничать с Европолом EPA

Совет Евросоюза поручил Европейскому полицейскому офису ( Европол ) подписать соглашение с Украиной об оперативном и стратегическом сотрудничестве. Такое решение было объявлено на заседании комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам в в Брюсселе, передает "Укринформ"

"В соответствии с соглашением, Украина является приоритетным партнером в европейской политике соседства, а также в Восточном партнерстве", – заявили в председательстве Словакии в Совете ЕС.

Планируется, что это соглашение будет подписано на саммите Украина – ЕС, который должен состояться до конца года.

В свою очередь болгарский парламентарий Мария Габриэль подчеркнула, что такая сделка является очень важной в процессе предоставления Украине безвизового режима, который уже вышел на финальный этап.

Напомним, что комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел проголосовал за внесение Украины в список стран, с которыми Евросоюз вводит безвизовый режим. Президент Петр Порошенко назвал это решение лучшим подарком на день рождения.