Европол назвал возможные цели исламистов в Европе

В скором времени исламисты планируют совершить в странах ЕС новые нападения, заявили в Европоле.
Отмечается, что новые нападения на территории стран Европейского Союза могут быть совершены как террористами-одиночками, так и целыми группами, полагают авторы доклада. Наиболее высока угроза террористических актов во Франции. Среди возможных целей исламистов эксперты называют Бельгию, Германию, Нидерланды и Великобританию.
По оценкам спецслужб, в настоящее время в европейских странах могут находиться десятки потенциальных террористов ИГ. Правоохранительные органы Германии за последний год арестовали десятки сторонников "Исламского государства", предотвратив ряд терактов.
Ранее Госдеп США сообщал, что исламисты планируют теракты в Европе во время новогодних праздников. В сообщении Госдепартамента отмечается, что угроза сохраняется вплоть до 20 февраля 2017 года.Deutsche Welle (Русская редакция)