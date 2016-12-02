Европол назвал возможные цели исламистов в Европе

В скором времени исламисты планируют совершить в странах ЕС новые нападения, заявили в Европоле.

Наиболее высока угроза террористических актов во Франции - Европол

Из-за потери экстремистами территорий в Сирии и Ираке повышается опасность новых терактов в Западной Европе, говорится в отчете антитеррористического центра Европола, опубликованном в пятницу, 2 декабря, в Гааге, сообщает DW.

Отмечается, что новые нападения на территории стран Европейского Союза могут быть совершены как террористами-одиночками, так и целыми группами, полагают авторы доклада. Наиболее высока угроза террористических актов во Франции. Среди возможных целей исламистов эксперты называют Бельгию, Германию, Нидерланды и Великобританию.

По оценкам спецслужб, в настоящее время в европейских странах могут находиться десятки потенциальных террористов ИГ. Правоохранительные органы Германии за последний год арестовали десятки сторонников "Исламского государства", предотвратив ряд терактов.

Ранее Госдеп США сообщал, что исламисты планируют теракты в Европе во время новогодних праздников. В сообщении Госдепартамента отмечается, что угроза сохраняется вплоть до 20 февраля 2017 года.