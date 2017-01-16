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Европейский комиссар не верит в повторение Brexit другими странами ЕС

16 января в 16:15

Комиссар отметил, что тезисы Трампа относительно Brexit - это не лучший старт отношений между новым президентом США и ЕС.

Пьер Московиси
Другие европейские страны уйдут из ЕС вслед за Великобританией - Московиси
Википедия
Европейский комиссар по экономике и финансам, налогам и сборам Пьер Московиси заявил о том, что другие европейские страны не покинут ЕС вслед за Великобританией, сообщает Reuters.

"Я не волнуюсь, я думаю, что речь о распространении идеи Brexit – это выдумка, плохая выдумка", – сказал Московиси.

Также европейский комиссар отметил, что одобрение выхода Великобритании и поощрение к выходу других членов ЕС – это плохое начало для Трансатлантического сотрудничества нового президента.

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Ранее Дональд Трамп назвал ЕС "инструментом" Германии и высказал убеждение, что другие страны ЕС последуют из союза вслед за Великобританией. Новоизбранный президент также заявил, что его доверие к Ангеле Меркель может продлиться недолго и приравнял ее к Владимиру Путину. Кроме того, Трамп высказывал сомнения относительно деятельности НАТО и допустил смягчение санкций в отношении России.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Великобритания Трамп Путин
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