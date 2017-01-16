Европейский комиссар не верит в повторение Brexit другими странами ЕС

Комиссар отметил, что тезисы Трампа относительно Brexit - это не лучший старт отношений между новым президентом США и ЕС.

Другие европейские страны уйдут из ЕС вслед за Великобританией - Московиси Википедия

Европейский комиссар по экономике и финансам, налогам и сборам Пьер Московиси заявил о том, что другие европейские страны не покинут ЕС вслед за Великобританией, сообщает Reuters

"Я не волнуюсь, я думаю, что речь о распространении идеи Brexit – это выдумка, плохая выдумка", – сказал Московиси.

Также европейский комиссар отметил, что одобрение выхода Великобритании и поощрение к выходу других членов ЕС – это плохое начало для Трансатлантического сотрудничества нового президента.

Ранее Дональд Трамп назвал ЕС "инструментом" Германии и высказал убеждение, что другие страны ЕС последуют из союза вслед за Великобританией. Новоизбранный президент также заявил, что его доверие к Ангеле Меркель может продлиться недолго и приравнял ее к Владимиру Путину. Кроме того, Трамп высказывал сомнения относительно деятельности НАТО и допустил смягчение санкций в отношении России.