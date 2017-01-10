Европейские лидеры Трампу: Путина не интересует величие Америки - WP

Лидеры стран Центральной и Восточной Европы призывают Трампа не приносить Украину в жертву соглашению с Путиным.

Европейские лидеры призывают Трампа не бросать Украину "под поезд". Yahoo!News

Перспектива того, чтоможет начать большие торги с президентом России Владимиром Путиным, заставляет многих традиционных союзников США нервничать. Но мало кто может потерять больше, чем проамериканские лидеры стран Центральной и Восточной Европы.

Эти лидеры, сражаясь на передовой войны против Путина и его попыток подорвать демократический мировой порядок, просят Трампа подумать дважды, прежде чем выбирать плохую сторону.

"Путин не хочет величия Америки. А мы, как ваши союзники, хотим", - написали 17 бывших и действующих лидеров ряда стран Центральной и Восточной Европы в письме к Дональду Трампу, пишет Washington Post.

"Как ваши связанные соглашением союзники, мы призываем американцев в новой администрации и Конгрессе твердо стоять на защите наших общих целей и интересов: мира, атлантической силы и свободы", - говорится в письме.

Письмо подписал один действующий европейский лидер - болгарский президент Росен Плевнелиев, а также несколько бывших глав правительств и министров иностранных дел, в частности экс-президент Румынии Траян Бэсеску, бывший президент Эстонии Тоомас Гендрик Ильвес, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фреиберга, бывший шведский премьер-министр и министр иностранных дел Карл Бильдт.

Европейские лидеры написали, что они приветствуют победу Трампа и ожидают на сотрудничество с новой администрацией для укрепления трансатлантического альянса. Но если Трамп решит пойти другим путем и объединить силы с Путиным, они предостерегают от тяжелых последствий как для Европы, так и для США.

Европейские лидеры отмечают, что прежде всего, администрации Трампа не стоит ослаблять санкции против России или тактически соглашаться с российской аннексией Крыма. Это не только деморализует проамериканские силы в Украине, но и дестабилизирует регион экономически и даст оправдание экстремистам и антизападным деятелям. Крупная сделка с Путиным, которая "бросит Украину под поезд", навредит и широким позициям Америки в Европе.

"В результате такой сделки пошатнется доверие среди союзников Америки в Европе и в других местах", - говорится в письме.

"Мировой порядок на основе правил, от которого западная безопасность зависела десятилетиями, будет ослаблен. Альянсы, которые на самом деле являются источником величия Америки, будут поражены: страны, которые расширили свой живой, финансовый и политический капитал ради увеличения трансатлантической безопасности, усомнятся, будет ли Америка и дальше надежным другом для них", - написали европейские лидеры.

Письмо с похожим призывом лидеры Восточной и Центральной Европы направили Бараку Обаме в 2009 году с просьбой не проводить "перезагрузку" с Россией, поскольку это может привести к потере веры в США со стороны европейских стран, а трансатлантические связи могут ослабнуть.

Ранее экс-посол США в России Уильям Барнс писал на страницах New York Times писал, что США стоит сосредоточиться на судьбе Украины, поскольку она важна для будущего как Европы, так и России. Также бывший американский дипломат советует Вашингтону быть осторожным вопросом сотрудничества с Москвой в войне против исламского экстремизма или "сдерживании" Китая. Поскольку кровавое российское вмешательство в войну в Сирии лишь усилило террористические угрозы. Да и Путин вряд ли собирается жертвовать отношениями с Пекином.

Ранее сообщалось, что 15 января вице-президент США Джозеф Байден может приехать в Киев. По мнению бывшего посла США в Украине и директор Евразийского центра имени Дину Патрисиу Атлантического совета Джона Хербста, Байден может приехать в Киев, чтобы усложнить для Трампа "продажу" Украины. Также он может в последний раз попробовать убедить украинские власти придерживаться пути реформ.