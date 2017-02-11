Европарламент утвердит механизм приостановки безвиза на следующей неделе - СМИ

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28 февраля в ЕС будут начаты межинституциональные переговоры относительно предоставления безвизового режима Украине.

Европарламент на следующей неделе примет важный для безвиза документ Flickr/European Parliament

Европейский парламент на следующей неделе окончательно утвердит механизм временной приостановки безвизового режима с третьими странами, сообщил представитель Европарламента.

По его данным, вероятней всего, это произойдет в понедельник, 13 февраля, передает "УНИАН".

"В начале работы сессии, скорее всего, в понедельник, будет сделано объявление, что уже есть корегендум (отредактированный и переведенный на все официальные языки ЕС законопроект), и, если не будет возражений, решение будет принято без голосования", - пояснил представитель ЕП. По его данным, возражений по этому вопросу не ожидается.

"Европарламент уже голосовал за этот законопроект в декабре, а сейчас это просто выверенная и переведенная версия. Есть изменения, но они технические и не влияют на содержание", - подчеркнул он. Далее документ должен быть утвержден Советом ЕС.

"Сначала - в Комитете постоянных представителей (COREPER), а затем на заседании Совета ЕС 27 февраля пунктом А, без обсуждения. После этого документ будет подписан на заседании Европарламента 1-2 марта", - уточнили в Европарламенте.

По данным собеседника агентства, сразу после принятия механизма Совет ЕС на следующий день, то есть 28 февраля, начнет межинституциональные переговоры относительно предоставления безвизового режима Украине.

Как сообщил ранее брюссельский корреспондент Радио свобода Рикард Йозвяк в своем профиле в Twitter, Европейский парламент, Еврокомиссия и Совет ЕС обсудят предоставление безвизового режима Украине уже 28 февраля.