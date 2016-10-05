Европарламент ратифицировал Парижские соглашения по климату

Изменения, касающиеся выбросов в атмосферу, вступят в силу уже в ноябре 2016 года.

В ЕС сократят выбросы парниковых газов

Изменения, приняты в результате голосования о вторник, 4 октября, начнут работать на территории Евросоюза уже в ноябре 2016 года, сообщает "Радио Свобода".

Еврокомиссар по делам энергетики Мигель Ариас Канете заявил, что после ратификации соглашения правительства стран Евросоюза должны будут выполнить свои обещания и сократить выбросы парниковых газов. А Генсек ООН Пан Ги Мун уже назвал голосование в Европарламенте историческим.

Как сообщалось, 12 декабря 2015 года, после двух недель переговорного процесса участники климатического саммита ООН в Париже приняли итоговое климатическое соглашение, которое призвано прийти на смену Киотскому протоколу. Итоговый документ определяет объемы выбросов парниковых газов после 2020 года, а также меры по предотвращению изменения климата.

Подробнее читайте в колонке генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в "Зеркале недели. Украина".