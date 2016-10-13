Европарламент рассмотрит резолюцию о российской пропаганде

С помощью пропаганды РФ пытается "поставить под вопрос европейские ценности" и спровоцировать раскол Европы.

В ЕС начали осознавать угрозу российской пропаганды только после нападения России на Украину Flickr/European Parliament

В документе, одобренном комитетом по иностранным делам Европараламента в понедельник, в частности, говорится, что Россия "агрессивным образом" использует широкий спектр инструментов, в том числе специальные фонды, вещатели на разных языках, новостные агентства, общественные и религиозные группы, социальные сети и троллей в Интернете. Подчеркивается, что с помощью пропаганды РФ пытается "поставить под вопрос европейские ценности" и спровоцировать раскол Европы. При этом одной из главных стратегий России является фальсификация истории, сказано в резолюции.

Как пример приводится, в частности, российская кибератака на Эстонию, кампании по дезинформации после гибели самолета польского президента под Смоленском и после крушения рейса MH17 на Донбассе, а также после аннексии Крыма Россией и в связи с миграционным кризисом в Европе.

В резолюции также отмечается, что пропагандисты ИГИЛ также атакуют странны ЕС: на региональном и глобальном уровнях. В связи с этим ЕС считает необходимым защитить общество, в первую очередь молодых людей от радикализации, а также перекрыть денежные потоки в ИГ, говорится в проекте резолюции Европарламента.

В мае стало известно, два члена палаты представителей США внесли законопроект, который предусматривает создание комплексной стратегии по борьбе с дезинформацией и пропагандой в мире, которую распространяют такие страны, как Россия и Китай.