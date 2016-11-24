Европарламент призвал заморозить вступление Турции в ЕС – The Independent

Издание пишет, что голосование имеет консультативный характер, однако оно может еще больше усугубить проблемы в отношениях между Анкарой и Брюсселем.

Европарламент проголосовал за замораживание планов по включению Турции в ЕС. Flickr/European Parliament

За то, чтобы заморозить долгосрочные планы по предоставлениючленства в ЕС, проголосовали 479 депутатов Европарламента, против высказались 37, а воздержались – 107 депутатов.

Об этом сообщает The Independent, добавляя, что такой шаг считается ответом на преследование политической оппозиции и независимых СМИ со стороны Анкары после неудачного переворота, который произошел в июле.

Результат голосования Европарламента сразу же раскритиковали некоторые европейские чиновники, которые настаивают, что замораживание планов по приему Турции в ЕС лишь подтолкнет президента Раджепа Тайипа Эрдогана к еще более жесткой политике.

"Я убеждена, что лучший способ укрепления турецкой демократии, который был бы наиболее эффективным, заключается в сотрудничестве с Турцией и сохранении каналов открытыми", - сказала верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

"В конце процесса обмена обвинениями, я убеждена, обе стороны окажутся в проигрышной ситуации", - добавила она.

Недавно президент Эрдоган заявил, что Турция может вступить в ШОС вместо ЕС. По его словам, Анкаре было бы "комфортнее" вступить в союз и сотрудничать с Россией, Китаем, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, чем с европейскими странами.

Ранее Эрдоган обвинил Европу в пособничестве терроризму из-за поддержки курдов. В своем телевизионном обращении турецкий лидер заявил, что его не волнует, что в Европе его называют диктатором за то, что он ведет борьбу с курдскими боевиками и их сторонниками.

В тоже время, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность в связи с арестами турецких журналистов, заявив, что они негативно скажутся на результатах переговоров о вступлении Турции в Европейский Союз.