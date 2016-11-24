Европарламент призвал Россию немедленно освободить политзаключенного Дадина

Евродепутаты заявили о необходимости тщательного расследования пыток Дадина в российской тюрьме.

Ильдара Дадина более двух лет удерживают в российской тюрьме Андрей Товстыженко, ZN.UA

Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал российские власти немедленно и безоговорочно освободить российского гражданского активиста Ильдара Дадина, который более двух лет находится в карельской колонии №7.

"Парламент также подчеркивает необходимость тщательного и прозрачного независимого расследования после недавних заявлений Дадина о пытках в тюрьме", - говорится в сообщении Европарламента, передает УНН.

Ранее сообщалось, что российский политзаключенный Ильдар Дадин назвал концлагерем исправительную колонию №7 в России и рассказал о пытках в стенах тюрьмы.

Ранее российская правозащитница, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав заключенных Зоя Светова заявила, что украинский политзаключенный Станислав Клых, которого незаконно удерживают на территории РФ, сошел с ума из-за пыток, которые к нему применяли в СИЗО.

Задержанный россиянами 17 марта 2014 украинец Николай Карпюк в интервью ZN.UA рассказал о пытках, которые к нему применяли сотрудники спецслужб РФ, для того, чтобы выбить из него признание в участии в боевых действиях в Чечне в 1994-95 годах.