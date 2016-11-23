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Европарламент принял резолюцию о противодействии российской пропаганде

23 ноября в 14:56

РФ использует контакты с политиками ЕС не для диалога, а в целях пропаганды и публичного ослабления общей позиции ЕС, говорится в резолюции.

Европарламент
ЕП признал: российское правительство агрессивно использует целый спектр средств и инструментов для атак на демократические ценности, для раскола Европы
business.ua
Европарламент принял в среду, 23 ноября, резолюцию о противодействии враждебной Евросоюзу пропаганде, которая, как считают в Брюсселе, в частности, исходит из России. 

"За" проголосовали 304, 179 голосов отдано "против", а 208 парламентариев воздержались при общем участии 691 депутата. 

Согласно документу, российская пропаганда является частью "гибридной войны" и нацелена на то, чтобы "исказить правду, посеять сомнения и рознь между странами союза, ослабить стратегическое единство ЕС и его североамериканских партнеров, парализовать процесс принятия решений, дискредитировать институты ЕС и трансатлантическое партнерство". 

Европейские парламентарии также подчеркивают, что РФ использует контакты с политиками ЕС не столько для подлинного диалога, сколько в целях пропаганды и публичного ослабления общей позиции ЕС. 

В резолюции сказано: "Европарламент признает, что российское правительство агрессивно использует целый спектр средств и инструментов для атак на демократические ценности, для раскола Европы, для обеспечения поддержки внутри страны и создания впечатления о разногласиях между странами Восточного соседства и ЕС". 

Среди таких инструментов в документе называются: "Аналитические центры и специальные фонды ("Русский мир"), специализированные учреждения (Россотрудничество), многоязычные телевизионные каналы (Russia Today, например), так называемые информационные агентства и мультимедийные сервисы ("Спутник"), трансграничные общественные и религиозные группы, (...) социальные сети и интернетовские "тролли". 

По мнению Европарламента, Россия выделяет на дезинформацию и пропаганду значительные средства, финансирует политические партии и другие организации внутри ЕС с целью разрушения его политической сплоченности. Пропаганда, говорится в резолюции, направлена на журналистов, конкретных политиков и граждан ЕС. 

Как утверждают в Европарламенте, значительная часть враждебной пропаганды "построена на том, чтобы представить некоторые европейские страны ЕС "частью традиционной сферы влияния России". 

Среди других источников пропаганды, которым, как заявлено в резолюции, должен противостоять Евросоюз, называются запрещенные в России террористические организации "Аль-Каида" и ДАИШ ("Исламское государство"). 

Эти экстремистские организации, отмечается в документе, "ведут активные пропагандистские кампании с целью скомпрометировать европейские ценности и интересы".

Резолюция призывает страны, председательствующие в ЕС в порядке ротации, всегда включать "стратегическую коммуникацию" в программы своего председательства, а компетентные службы ЕС эффективно следить за источниками финансирования направленной против ЕС пропаганды. 

Европарламент также призывает исполнительные структуры ЕС представить законодательные инициативы для более эффективного противодействия.

По материалам: Интерфакс
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Тэги пропаганда Россия Европарламент Евросоюз
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