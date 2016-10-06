Европарламент обсудит санкции против РФ из-за ситуации в Сирии

Евродепутаты предлагают установить бесполетную зону над Алеппо.

Депутаты Европарламента заявили о необходимости согласовать с США "сирийский пакет" санкций против РФ Flickr/European Parliament

В четверг, 6 октября, Европарламент рассмотрит проект резолюции о положении в Сирии с предложениями для предотвращения гуманитарной катастрофы в Алеппо установить бесполетную зону над городом, а также заявить о готовности ввести новые

Резолюцию инициировал Альянс либералов и демократов (ALDE), который поддержали большинство политических групп Европарламента.

"Ситуация в Алеппо демонстрирует, что дипломатия провалилась, и международному сообществу не хватает инструментов, чтобы обеспечить соблюдение действующих соглашений. С тех пор, как год назадпрезидент РФ Владимир Путин начал военную операцию в Сирии, Алеппо превратился в ад на Земле", – заявил лидер группы ALDE Ги Верхофстадт, представивший проект на сессии в среду, 5 октября.

Политик призвал ЕС переосмыслить ситуацию в Сирии и согласовать с США совместную инициативу по Сирии.

"Мы должны перехватить инициативу и для начала привлечьАсада и Россию к ответственности за нарушения резолюций СБ ООН, в частности резолюции 2254", – подчеркнул Верхофстадт.

Докладчик также назвал шаги, необходимы для урегулирования ситуации: создать бесполетную зоне над Алеппо для обеспечения доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых, согласовать с Вашингтоном план новых санкций против Кремля, а также ускорить формирование Европейского оборонного сообщества для обеспечения международного права в прилегающих к ЕС регіонах.

Накануне в Администрации президента США заявили о подготовке Вашингтона к обсуждению новых санкций против РФ за ее действия в Сирии.

Белый дом и Госдепартамент неоднократно поднимали вопрос "сирийского пакета" санкций проти России с конца сентября на фоне обострения ситуации в Алеппо, особенно после атаки авиации РФ на согласованный с ООН гуманитарный конвой.

3 октября в Госдепартаменте заявили о выходе США из переговоров с РФ по мирному урегулированию сирийского конфликта.

Подробнее о ситуации в Сирии и перспективах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".