Европарламент лишил Ле Пена неприкосновенности

Французского политика обвиняют в открытом разжигании расовой ненависти.

После снятия депутатского иммунитета в отношении Ле Пена может быть открыто расследование frontnational.com

Европейский парламент лишил депутатского иммунитета французского правоэкстремистского политика Жан-Мари Ле Пена за антисемитские высказывания.

Причиной такого решения законодательного органа Европейского Союза стала видеозапись, опубликованная на сайте основанной Ле Пеном партии "Национальный фронт" летом 2014 года, сообщает DW.

"Мы испечем целую пачку таких в следующий раз", - сказал Ле Пен на видеозаписи об известном еврейском певце Патрике Брюэле.

Данное высказывание французского политика было воспринято как намек на уничтожение евреев в нацистских концлагерях.

Такие заявления Ле Пена спровоцировали во Франции возмущение. После снятия депутатского иммунитета в отношении Ле Пена может быть открыто расследование.

Сейчас Ле Пена обвиняют в открытом разжигании расовой ненависти.

Отца нынешнего лидера "Национального Фронта" Марин Ле Пен неоднократно привлекали к ответственности за его высказывания. Сама Марин Ле Пен отмежевалась от скандальных фраз отца, назвав их "политической ошибкой". В отношении самой Марин Ле Пен тоже идет расследование, ее могут лишить депутатской неприкосновенности.

Напомним, французский ультраправый политик Жан-Мари Ле Пен оштрафован на 30 тысяч евро за свои высказывания о Холокосте.

Эти заявления также привели к Ле Пена конфликту с партией "Национальный фронт", которую сейчас возглавляет его дочь Марин Ле Пен. Политика исключили из партии, за что он потребовал возместить ему 2 млн евро.

Партия "Национальный фронт" известна своими националистическими взглядами и сотрудничеством с Кремлем. В частности, она выступает против евроинтеграции Франции и требует прекратить въезд иностранцев в страну. Ле Пен-старший конкурировал с Жаком Шираком во втором туре президентских выборов в 2002 году. Под руководством Марин сторонники партии получили 24 места в Европарламенте.