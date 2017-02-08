Европарламент, Еврокомиссия и Совет ЕС обсудят украинский безвиз 28 февраля – журналист

На день раньше утвердят безвизовый режим для Грузии.

В конце февраля начнется рассмотрение предоставления безвиза для Украины

Европейский парламент,и Совет ЕС обсудят предоставление безвизового режима Украине уже 28 февраля. На день ранее может произойти утверждение безвиза для Грузии и механизма приостановления безвизового режима, сообщил брюссельский корреспондент Радио свобода Рикард Йозвяк в своем профиле на Twitter.

"Триалог на тему визовой либерализации для Украины между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС уже запланирован на 28 февраля", – пишет Йозвяк.

The trialogue on visa lib for #Ukraine between EP, commission and council set to take place already on 28 Feb — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 8 лютого 2017 р.

"Послы ЕС должны одобрить визовую либерализацию для Грузии и механизм приостановления 22 февраля. Министры энергетики ЕС утвердят решения 27 февраля", – добавил Йозвяк.

Eu ambs are set to approve visa lib for #Georgia & the susp mech 22 Feb & Eu energy mins will rubber stamp the decisions on 27 Feb. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 8 лютого 2017 р.

Ранее сообщалось, что Европейский парламентпри посещении ее гражданами стран "Шенгенской зоны".