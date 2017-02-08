Европарламент, Еврокомиссия и Совет ЕС обсудят украинский безвиз 28 февраля – журналист

На день раньше утвердят безвизовый режим для Грузии.
"Триалог на тему визовой либерализации для Украины между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС уже запланирован на 28 февраля", – пишет Йозвяк.
The trialogue on visa lib for #Ukraine between EP, commission and council set to take place already on 28 Feb— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 8 лютого 2017 р.
"Послы ЕС должны одобрить визовую либерализацию для Грузии и механизм приостановления 22 февраля. Министры энергетики ЕС утвердят решения 27 февраля", – добавил Йозвяк.
проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран "Шенгенской зоны". ZN.UA
Eu ambs are set to approve visa lib for #Georgia & the susp mech 22 Feb & Eu energy mins will rubber stamp the decisions on 27 Feb. #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 8 лютого 2017 р.