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Европарламент, Еврокомиссия и Совет ЕС обсудят украинский безвиз 28 февраля – журналист

8 февраля в 11:27

На день раньше утвердят безвизовый режим для Грузии.

ЕС Украина
В конце февраля начнется рассмотрение предоставления безвиза для Украины
Европейский парламент, Еврокомиссия и Совет ЕС обсудят предоставление безвизового режима Украине уже 28 февраля. На день ранее может произойти утверждение безвиза для Грузии и механизма приостановления безвизового режима, сообщил брюссельский корреспондент Радио свобода Рикард Йозвяк в своем профиле на Twitter.

"Триалог на тему визовой либерализации для Украины между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС уже запланирован на 28 февраля", – пишет Йозвяк.

"Послы ЕС должны одобрить визовую либерализацию для Грузии и механизм приостановления 22 февраля. Министры энергетики ЕС утвердят решения 27 февраля", – добавил Йозвяк.

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Ранее сообщалось, что Европейский парламент проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран "Шенгенской зоны".

По материалам: ZN.UA
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Тэги безвизовый Грузия Еврокомиссия Украина Европарламент
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