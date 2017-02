Европарламент, Еврокомиссия и Совет ЕС обсудят украинский безвиз 28 февраля – журналист

Европейский парламент,и Совет ЕС обсудят предоставление безвизового режима Украине уже 28 февраля. На день ранее может произойти утверждение безвиза для Грузии и механизма приостановления безвизового режима, сообщил брюссельский корреспондент Радио свобода Рикард Йозвяк в своем профиле на Twitter.

"Триалог на тему визовой либерализации для Украины между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС уже запланирован на 28 февраля", – пишет Йозвяк.

The trialogue on visa lib for #Ukraine between EP, commission and council set to take place already on 28 Feb