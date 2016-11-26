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Европа должна воздержаться от поучения Турции в проблеме беженцев – Юнкер

26 ноября в 21:45

Турция делает значительно больше для беженцев, чем страны ЕС, считает глава Еврокомиссии. 

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Юнкер призывает не поучать Турцию
European Parliament / Flickr

Европе стоит воздержаться от поучений Турции по проблеме беженцев, поскольку эта страна наравне с Иорданией и Ливаном делают гораздо больше, чем страны ЕС, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью Euronews

"Нужно быть скромнее, рассуждая об этом. Турция является нашим важным партнером не только по проблеме мигрантов. Но правда состоит в том, что Турция принимает на своей территории более 3 миллионов мигрантов и беженцев. А Европа нет", - заявил Юнкер. 

Глава Еврокомиссии настаивает на необходимости вести переговоры с Турцией, несмотря на то, что страна скатывается к авторитаризму и диктатуре. 

"Мы в Европейском Союзе поддерживаем связи с рядом отвратительных режимов. Но это никого не смущает. Мы говорим о Турции — а как насчет Саудовской Аравии? Мы поддерживаем отношения со всеми диктатурами, потому что мы обязаны поддерживать порядок в мире совместно с другими странами. С турецким президентом я общаюсь регулярно. Иногда это довольно жесткие, мужские разговоры. Я знаком с ним уже 17-18 лет. Мы хорошо друг друга знаем", - заявил Юнкер. 

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Как сообщалось, в ответ на резолюцию Европарламента о замораживании переговоров по вступлению Турции в ЕС Эрдоган заявил, что Анкара может открыть для беженцев границы

"Если вы пойдете и дальше, границы будут открыты, вы это почувствуете", - обратился глава государства к Евросоюзу. 

Накануне Европарламент проголосовал за резолюцию, призывающую Еврокомиссию заморозить переговоры с Турцией, а также утвердить положение об автоматическом прекращении переговоров, если Анкара введет смертную казнь.

По материалам: Euronews
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