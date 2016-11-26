Европа должна воздержаться от поучения Турции в проблеме беженцев – Юнкер

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Турция делает значительно больше для беженцев, чем страны ЕС, считает глава Еврокомиссии.

Юнкер призывает не поучать Турцию European Parliament / Flickr

Европе стоит воздержаться от поучений Турции по проблеме беженцев, поскольку эта страна наравне с Иорданией и Ливаном делают гораздо больше, чем страны ЕС, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью Euronews.

"Нужно быть скромнее, рассуждая об этом. Турция является нашим важным партнером не только по проблеме мигрантов. Но правда состоит в том, что Турция принимает на своей территории более 3 миллионов мигрантов и беженцев. А Европа нет", - заявил Юнкер.

Глава Еврокомиссии настаивает на необходимости вести переговоры с Турцией, несмотря на то, что страна скатывается к авторитаризму и диктатуре.

"Мы в Европейском Союзе поддерживаем связи с рядом отвратительных режимов. Но это никого не смущает. Мы говорим о Турции — а как насчет Саудовской Аравии? Мы поддерживаем отношения со всеми диктатурами, потому что мы обязаны поддерживать порядок в мире совместно с другими странами. С турецким президентом я общаюсь регулярно. Иногда это довольно жесткие, мужские разговоры. Я знаком с ним уже 17-18 лет. Мы хорошо друг друга знаем", - заявил Юнкер.

Как сообщалось, в ответ на резолюцию Европарламента о замораживании переговоров по вступлению Турции в ЕС Эрдоган заявил, что Анкара может открыть для беженцев границы.

"Если вы пойдете и дальше, границы будут открыты, вы это почувствуете", - обратился глава государства к Евросоюзу.

Накануне Европарламент проголосовал за резолюцию, призывающую Еврокомиссию заморозить переговоры с Турцией, а также утвердить положение об автоматическом прекращении переговоров, если Анкара введет смертную казнь.