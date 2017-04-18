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Еврокомиссия требует от Турции расследовать предполагаемые нарушения во время референдума

18 апреля в 14:19

В ЕС призвали турецкую власть к осторожным дальнейшим действиям и поиску широкого консенсуса.

Еврокомиссия
Еврокомиссия призывает Турцию опираться на широкий консенсус в своих дальнейших действиях
irishexaminer.com
Европейская комиссия призвала Турцию провести тщательное расследование "предполагаемых нарушений" во время референдума, который усилит власть Тайипа Эрдогана. По словам представителей Еврокомиссии, Турции необходимо принимать взвешенные дальнейшие шаги и опираться на самый широкий общественный консенсус, сообщает Reuters.

При этом Еврокомиссия надеется на прозрачный процесс расследования возможных нарушений в ходе референдума.

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Ранее сообщалось, что в ОСБЕ считают, что предвыборная кампания была искаженной в пользу голосования "за". Решение Избирательной комиссии Турции позволить считать действительными бюллетени без специальных печатей создает возможность для мошенничества на референдуме по конституционной реформе.

Ранее BBC сообщало, что оппозиция Турции не соглашается с результатом референдума, в частности за зачисление бюллетеней без специальных штампов. Поэтому она требует пересчета 60% бюллетеней. При этом, в турецком избиркоме настаивают, что бюллетени без штампов были выпущены ведомством и поэтому являются действительными.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция завила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерениях оспорить его результаты в суде.

Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента.

По материалам: ZN.UA
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Тэги референдум Турция нарушение Еврокомиссия расследование
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