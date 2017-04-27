Еврокомиссия предложила ввести единые социальные стандарты для всех стран ЕС

В Брюсселе представили хартию о социальной политике в Евросоюзе, над которой работали несколько лет.

Еврокомиссия несколько лет писала ответ популистам irishexaminer.com

Еврокомиссия презентовала хартию "Европейские основы социальных прав", цель создания которой - стимулировать правительства стран Евросоюза к унификации социальных стандартов и норм.

Работа над документом велась несколько лет, в нем закрепляются права жителей ЕС на образование, равные возможности, поддержку в поиске работы, справедливые зарплаты и льготы.

"В Еврокомиссии признают, что в ряде перечисленных пунктов нет ничего нового, однако надеются, что этот документ, не имеющий к тому же обязательного характера, подтолкнет страны, входящие в ЕС, а в особенности - в еврозону, принять общеевропейские социальные принципы. Это одна из инициатив Еврокомиссии в рамках процесса унификации социальных стандартов внутри Евросоюза", - пишет DW.

Документ является своего рода ответом на обвинения популистских партий в том, что политика Брюсселя идет вразрез с социальными обязательствами.