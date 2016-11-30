Еврокомиссия предложила создать в ЕС оборонный фонд на 5 млрд евро

В ЕК ожидают, что европейский оборонный фонд позволит европейским странам быстрее исследовать новые технологии и экономить на военных закупках.

Еврокомиссия хочет оптимизировать расходы европейских стран на оборону irishexaminer.com

Европейская комиссия выступила с предложением создать Европейский оборонный фонд, призванный сделать оборонные расходы стран-членовболее эффективными, укрепить защищенность европейских граждан и способствовать развитию конкурентоспособной и современной промышленной базы.

Как сообщается в пресс-релизе на сайте ЕК, фонд должен стать финансовым инструментом, который позволит странам-членам ЕС совместно приобретать определенные военные активы, чтобы сэкономить средства. Ожидается, что в фонд удастся привлекать около 5 млрд евро ежегодно.

Помимо этого, в фонде предусматривается создание "окна исследований", направленного на финансирование совместных инновационных исследований военного значения, в частности – в области электроники, новых материалов, шифрованного ПО и робототехники.

Отмечается, что комиссия уже предложила выделить из бюджета ЕС на 2017 год 25 млн евро на военные исследования, и ожидает, что данная статья расходов будет увеличена до 90 млн евро до 2020 года. В дальнейшем, ЕК намерена предложить реализацию специальной исследовательской программы, стоимость которой составит, по оценкам, около 500 млн евро в год.

Напомним, 14 ноября в Брюсселе состоялась неформальная встреча глав министерств иностранных дел Евросоюза, посвященная последствиям президентских выборов в США. На ней стало известно, что европейские политики считают необходимым увеличить расходы на безопасность и оборону стран ЕС. Участники встречи пришли к выводу, что на Европе теперь лежит "особая ответственность"

В тот же день, Министры обороны и иностранных дел ЕС в понедельник, 14 ноября, согласовали план обороны и безопасности Евросоюза. Согласно новому плану, внешнеполитическая служба ЕС займется созданием штаб-квартиры под условным названием "постоянное оперативное планирование и управление потенциалом". Она будет координировать не постоянные боевые и учебные мисси, в том числе в Ливии и Ираке,