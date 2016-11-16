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Еврокомиссия предлагает ввести плату за въезд в Шенген в 5 евро

16 ноября в 15:29

Предложение ЕК для въезда в Евросоюз может быть принято в среду, 16 ноября.

шенген виза туризм загранпаспорт
Европейская система ETIAS предусматривает оплачиваемую проверку на "безопасность"
yes-i-do.com.ua
Европейская комиссия представила новую Европейскую систему информации и авторизации путешествий (ETIAS), которая предусматривает оплачиваемую проверку на "безопасность", говорится в заявлении Еврокомиссии.

Согласно предложению ЕК, желающим посетить Евросоюз, и которым для этого не требуется виза, придется платить 5 евро за онлайн-проверку - она должна подтвердить "безопасность" персоны. 

Новое требование для въезда в ЕС может быть принято в среду, 16 ноября, на фоне угрозы новых террористических атак. 

Данная система может коснуться около 60 стран, которые могут осуществлять короткие путешествия Евросоюзом. Подобную возможность имеют граждане среди прочего США и Японии. Ожидают получения такого права украинцы и турки. 

Образцом для ETIAS стала аналогичная американская система Esta. Еврочиновники рассчитывают на прибыль от своей системы в размере до двух миллиардов евро до 2020 года.

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Напомним, что в среду, 16 ноября, Верховная Рада приняла обращение к правительствам государств-членов Европейского Союза, Европейскому парламенту и Совета ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины". Ранее сообщалось, что послы ЕС обсудят предоставление Украине безвизового режима 17 ноября.

По материалам: ZN.UA
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