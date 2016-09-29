Еврокомиссия подала на Германию в суд из-за платного проезда по автобанам

Таким способом немецкие власти дискриминируют зарубежных водителей, заявили в Еврокомиссии.

Введение платы за проезд по немецким автобанам для легковых автомобилей ущемляет права иностранных водителей reddit.com

Европейская комиссия подала иск к Германии в Европейский суд в Люксембурге, поскольку считает, что введение платы за проезд по немецким автобанам для легковых автомобилей ущемляет права иностранных водителей, говорится в пресс-релизе ЕК, сообщает Deutsche Welle.

В документе отмечается, что европейские и немецкие ведомства вели интенсивную переписку по этому вопросу, но опасения Еврокомиссии не были развеяны.

Несмотря на то, что плата за проезд по шоссейным дорогам и автобанам по закону взимается с любого водителя в Германии, другой закон предусматривает, что в случае немецких водителей пошлина вычитается из суммы налога на автомобиль, который они платят

Таким способом немецкие власти дискриминируют зарубежных водителей, заявили в Еврокомисси.

Закон о введении платы за проезд по дорогам федерального значения и автобанам в Германии был принят 27 марта 2015 года и вступил в силу в текущем году. Для владельцев автомобилей, зарегистрированных в ФРГ, дополнительных расходов не будет, подчеркивается в документах министерства транспорта.

Владельцы автомобилей и жилых автофургонов из Германии будут обязаны покупать ежегодную виньетку (стикер) - знак оплаты пользования автобанами и шоссейными дорогами. Сумма будет рассчитываться исходя из размера автомобиля и его выбросов в атмосферу.

От уплаты дорожных пошлин освобождены инвалиды, а также водители мотоциклов, электромобилей, машин скорой помощи.

За счет сбора за автомобили, зарегистрированные в ФРГ, должно быть получено около 3 млрд евро, но государство компенсирует их владельцам расходы путем снижения ежегодного автомобильного налога.