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Еврокомиссия откроет инновационный центр в Китае

19 ноября в 07:42

Полноценную работу  инновационный офис в Пекине начнет в 2019 году.

Пекин
В Пекине будет инновационный офис для европейцев
emirates.com
Еврокомиссия планирует открыть в столице Китая Пекине научно-исследовательский инновационный центр, инвестировав в его создание около 3 миллионов евро.

Этот центр станет первым Китае, который финансируется Еврокомиссией, сообщает China Daily.

Офис создается,  чтобы углубить сотрудничество ЕС и Китая в науке и технологиях. Кроме штаб-квартиры в Пекине, отделения центра будут открыты и в других городах Китая. Реализация проекта по созданию центра начнется в январе 2017 года, а полноценном центр должен начать функционировать в 2019 году.

Кроме научных задач, офис будет  оказывать частным компаниям из Евросоюза в исследованиях в Китае, а также в поиске китайских партнеров.

Как заявила член правления консалтинговой компании SPI, занимающейся продвижением сотрудничества ЕС и Китая, Сара Медина, создание центра станет первым шагом европейских научно-исследовательских компаний и ученых на пути к рынку КНР.

Читайте также: Китайцы планируют сделать Пекин всемирным инновационным центром

О взаимоотношениях стран ЕС и КНР читайте в статье "Как Китай "форматирует" Европу" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги центр Еврокомиссия инновации Китай КНР
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