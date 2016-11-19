Еврокомиссия откроет инновационный центр в Китае

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Полноценную работу инновационный офис в Пекине начнет в 2019 году.

В Пекине будет инновационный офис для европейцев emirates.com

Еврокомиссия планирует открыть в столице Китая Пекине научно-исследовательский инновационный центр, инвестировав в его создание около 3 миллионов евро.

Этот центр станет первым Китае, который финансируется Еврокомиссией, сообщает China Daily.

Офис создается, чтобы углубить сотрудничество ЕС и Китая в науке и технологиях. Кроме штаб-квартиры в Пекине, отделения центра будут открыты и в других городах Китая. Реализация проекта по созданию центра начнется в январе 2017 года, а полноценном центр должен начать функционировать в 2019 году.

Кроме научных задач, офис будет оказывать частным компаниям из Евросоюза в исследованиях в Китае, а также в поиске китайских партнеров.

Как заявила член правления консалтинговой компании SPI, занимающейся продвижением сотрудничества ЕС и Китая, Сара Медина, создание центра станет первым шагом европейских научно-исследовательских компаний и ученых на пути к рынку КНР.

О взаимоотношениях стран ЕС и КНР читайте в статье "Как Китай "форматирует" Европу" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".