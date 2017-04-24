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Еврокомиссар призвала Россию защитить права геев в Чечне

24 апреля в 19:52

Руководство РФ несет прямую ответственность за защиту своих граждан. 

Федерика Могерини (Federica Mogherini)
Могерини беспокоится о правах геев в Чечне
ec.europa.eu
Российские власти должны усилить защиту прав гомосексуалов в Чечне, заявила высокий комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Фредерика Могерини на совместной пресс-конференции в Москве после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 

"Мы считаем, что российское руководство должно нести прямую ответственность за защиту своих граждан", - подчеркнула глава европейской дипломатии. 

В ответ глава российского МИДа заявил, что Евросоюз должен дождаться подтверждения информации, "прежде чем выступать с такими жесткими осуждениями". 

"Главное, чтобы эти обвинения подтверждались фактами и чтобы они не использовались в политических целях. Стало модно использовать любой российский фактор в каких-то внутриполитических целях в европейских странах", - сказал Лавров.

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Ранее высокий комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Фредерика Могерини во время своего визита в Москву заявила о сохранении санкций против России и отказ Евросоюза признавать аннексию Крыма. По словам Могерини, вопрос санкций привязан к решению вопроса по поводу Донбасса и Крыма.

Ранее российская "Новая газета" обратилась в правоохранительные органы с жалобами на угрозы после публикации статьи о массовых задержаниях и пытках жителей Чечни нетрадиционной сексуальной ориентации. 

В "Новой газете" вышла статья о преследованиях в Чечне мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. По данным издания, за последние недели полицейские задержали около 100 человек, не менее троих мужчин убили. Чеченское руководство эти обвинения отрицает. 

 

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Тэги Россия Евросоюз Чечня защита права Могерини санкции Европа обвинение статья мужчина ориентация
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