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Еврокомиссар Эттингер летал в Будапешт на частном самолете пророссийского лоббиста

16 ноября в 12:04

Чиновника ЕС критикуют за нарушение профессинальной этики.

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Европейскому комиссару Эттингеру вменяют нарушение рабочей этики и связи с лоббистом интересов Кремля
commons.wikimedia.org
Европейский комиссар по вопросам цифровой экономики Гюнтер Эттингер воспользовался частным самолетом немецкого бизнесмена Клауса Манголда, известного своими тесными связями с Кремлем.

Как сообщает EUObcerver, 18 мая Эттингер использовал самолет, предоставленный Манголдом, чтобы попасть из Брюсселя в Будапешт и принять участие в международной конференции по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.  

Отмечается, что Манголд, почетный консул РФ в Германии, выступает за снятие санкций с России.

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Данный эпизод поставил вопрос о нарушении еврокомиссаром рабочей этики, поскольку этические правила ЕК запрещают комиссарам принимать подарки, стоимостью более 150 евро. Стоимость перелета из Брюсселя в Будапешт на частном самолете, который можно воспринимать как подарок, значительно превышает данную сумму.

Сам Эттингер считает обвинения беспочвенными. У себя в Twitter он указал, что воспользовался предложением Манголда из-за плотного графика и невозможности воспользоваться регулярным рейсом.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что в Австрии работает мощное пророссийское лобби, которое добивается отмены антироссийских санкций. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги самолет Будапешт евро
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