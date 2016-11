Еврокомиссар Эттингер летал в Будапешт на частном самолете пророссийского лоббиста

Европейский комиссар по вопросам цифровой экономикивоспользовался частным самолетом немецкого бизнесмена Клауса Манголда, известного своими тесными связями с Кремлем.

Как сообщает EUObcerver, 18 мая Эттингер использовал самолет, предоставленный Манголдом, чтобы попасть из Брюсселя в Будапешт и принять участие в международной конференции по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Отмечается, что Манголд, почетный консул РФ в Германии, выступает за снятие санкций с России.

Данный эпизод поставил вопрос о нарушении еврокомиссаром рабочей этики, поскольку этические правила ЕК запрещают комиссарам принимать подарки, стоимостью более 150 евро. Стоимость перелета из Брюсселя в Будапешт на частном самолете, который можно воспринимать как подарок, значительно превышает данную сумму.

Сам Эттингер считает обвинения беспочвенными. У себя в Twitter он указал, что воспользовался предложением Манголда из-за плотного графика и невозможности воспользоваться регулярным рейсом.

Allegations are unfounded: Due to meetings, I could not take scheduled flight to be in time for dinner PM Orban. HU suggested plane Mangold.