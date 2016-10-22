Эвакуация из сирийского Алеппо до сих пор не началась

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Повстанцы заявляют об обстрелах "зеленых коридоров".

Повстанцы заявили, что не принимают соглашение о прекращении огня, которое, по их словам, не облегчает положение мирного населения Алеппо Anadolu Agency

В сирийском Алеппо на третий день после объявления "гуманитарной паузы" продолжается режим тишины, но до сих пор из города не эвакуировали больных и раненых жителей, сообщил военный наблюдатель.

"Не было отмечено сирийских или российских авиаударов по восточной части Алеппо с момента объявления Россией "гуманитарной паузы", - сообщили в Сирийской обсерватории по правам человека, передает Reuters.



Повстанцы заявили, что не принимают соглашение о прекращении огня, которое, по их словам, не облегчает положение мирного населения Алеппо.

Сирийская армия и Россия призывают жителей и повстанцев Алеппо покинуть город через установленные "зеленые коридоры" и перебраться в другие районы страны.



"Никто не смог покинул город, поскольку людей обстреляли на подходе к коридорам", - заявил представитель группировки "Фастаким" Закария Малахивджи.

Он также отметил, что продолжаются столкновения и обстрелы в отдельных частях города.

Напомним, 21 октября в российском Генштабе сообщили о продлении "гуманитарной паузы" в Алепо еще на сутки.

Пресс-секретарь ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке заявил, что эвакуация больных и раненых из сирийского города Алеппо до сих пор не началась, поскольку Организация Объединенных Наций не получила гарантий безопасности.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.

По итогам трехсторонней встречи с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина в Берлине, Меркель и Олланд не исключили введение новых санкций ЕС против России в связи с ее действиями в Сирии.