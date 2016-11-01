Эстония вызвала посла России из-за нарушения воздушного пространства российским самолетом

Самолет нарушил воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо в Финском заливе.

Российский Ан-148 предоставил предварительно план своего полета, но радиосвязь с эстонскими диспетчерами экипаж не поддерживал

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла РФ и вручило ему ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны российским пограничным самолетом Ан-18.

Самолет нарушил воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо в Финском заливе.

"Инцидент произошел во вторник, 1 ноября, в первой половине дня. Российский самолет без разрешения пересек границу Эстонии и находился в воздушном пространстве страны в течение одной минуты", - говорится в сообщении Генерального штаба сил обороны Эстонии.

По данным военных, российский Ан-148 предоставил предварительно план своего полета, но радиосвязь с эстонскими диспетчерами экипаж не поддерживал.

Ранее сообщалось, что в Таллинне с 1 декабря приступает к работе специальная рабочая группа по составлению плана на случай военной или иной кризисной ситуации.

Создание кризисной группы при департаменте муниципальной полиции проводится на основании закона о местном самоуправлении, по которому, в случае военного положения и мобилизации местные власти должны будут организовать социальное заботы о людях.

7 октября в министерстве обороны Финляндии сообщили о возможном нарушения российским истребителем Су-27 воздушного пространства Финляндии зафиксированого в Финском заливе к югу от Порвоо 6 октября около 16:43 по местному времени.

Ранее сообщалось, что британские истребители перехватили два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, приблизившихся к воздушному пространству Великобритании.

Напомним, в субботу, 17 сентября, истребители НАТО, патрулирующие воздушное пространство в балтийском регионе, сопроводили Ил-20 Военно-космических сил Российской Федерации.

Активность флота и авиации РФ очень сильно повысилась в связи с ухудшением отношений между Россией и Западной коалицией на фоне роста конфликта в Украине.

За минувший год о приближении к своему воздушному пространству русских самолетов неоднократно заявляли правительства балтийских стран и Великобритании. Так, в декабре прошлого года истребители НАТО перехватиливоенный самолет РФ у границ Латвии, а спустя несколько дней к морским границам страны приблизился российский военный корабль.

В то время, как страны-члены НАТО рассматривают данные инциденты как тревожные сигналы о готовности применения силы, в РФ полеты своих бомбардировщики называют "рутинным патрулированием".