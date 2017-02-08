Эстония вместе с Финляндией закупит тяжелую артиллерию в Южной Корее - Rzeczpospolita

Таллин рассчитывает получить 12 самоходных гаубиц.

Эстония и Финляндия купят тяжелую артиллерию в Южной Корее. Flickr/famille.sebile

Вооруженные силывыделили 100 миллионов евро на закупку тяжелой артиллерии, которая должна заменить старые еще постсоветские образцы.

Как передает Rzeczpospolita, в конце 2016 года финская армия испытывала южнокорейские самоходные гаубицы K9 Thunder. Она оснащена пушкой калибра 155 мм, а ее дальность стрельбы составляет 40 км. Максимальная скорость гаубицы составляет почти 70 км в час. Издание сообщает, что Хельсинки собираются купить подержанные гаубицы. Финский министр обороны Юсси Ниинисто сообщил, что его страна предложила Эстонии принять участие в контракте.

Министр обороны балтийской страны Маргус Тсахна подтвердил, что Эстония согласилась на финское предложение. При этом, он подчеркнул, что новое вооружение существенно усилит огневую мощь эстонской армии, а также мобильность вооруженных сил страны. Всего Таллинн планирует купить 12 гаубиц. Сколько купить Финляндия пока не известно. Новое вооружение страны получат в 2021 году.

А тем временем в Эстонию доставили тяжелую боевую технику для армии США. Личный состав роты пехотинцев 1 батальона 69-го бронеполка (Charlie Company) прибыл на прошлой неделе.