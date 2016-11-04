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Эстония и Финляндия хотят соединить свои столицы подводным туннелем

4 ноября в 02:23

Премьер Эстонии считает, что проект будет способствовать экономическому росту двух стран.

туннель
Таллин и Хельсинки хотят соединить подводным туннелем
Телеграф
Премьер-министры Эстонии и Финляндии Таави Рыйвас и Юха Сипиля обсудили возможность прокладки туннеля под Финским заливом Балтийского моря, чтобы соединить столиц двух стран – Таллин и Хельсинки.

"Это было бы уникальное в мире соединение двух столиц, создающее города-близнецы с 2 миллионами жителей", сказал Рыйвас на встрече с финским коллегой в Таллине, сообщает "Интерфакс".

По его словам, проект поможет экономическому росту обоих государств и придаст дополнительную стоимость планируемой скоростной железной дороге через страны Балтии в Центральную Европу - Rail Baltic.

"Уже сейчас в год между двумя городами передвигается около 8 миллионов пассажиров, а с введением в строй Rail Baltic это число наверняка возрастет", - считает премьер-министр Эстонии.

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Как сообщалось, ранее в Хельсинки заявили о старте проекта по запуску в городе беспилотных пассажирских автобусов.  

По материалам: Интерфакс
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