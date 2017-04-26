Эсминец США привел вооружения в боевую готовность после сближения с иранским военным кораблем – СМИ

Корабли приблизились друг к другу в диапазоне километра.

Американский корабль чуть не пришел в боевое столкновения с иранским belvpo.com

Американский эсминец USS Mahan привел свое вооружение в боевую готовность, когда к нему опасно приблизился военный корабль. Иранское судно двигалось на высокой скорости и подошло на расстояние меньше километра к эсминцу, сообщает Fox News , ссылаясь на свои источники в Пентагоне.

Инцидент произошел в Персидском заливе, где размещен американский флот.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил своей администрации предоставить оценку ядерного соглашения сс возможностью пересмотра или отказа от него.

Напомним, что администрация Дональда Трампа проводит переговоры со своими союзниками на Ближнем Востоке по созданию оборонного союза в регионе. Союз мог бы предполагать обмен информацией между арабскими странами и Израилем, и стать сдерживающим фактором для Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп посоветовал президенту Ирана Хасану Рухани "лучше быть осторожным" после того, как тот заявил, что любой, кто говорит с иранцами языком угроз, пожалеет об этом.

Тегеран нарушил ядерную сделку с Западом после того, как испытал баллистическую ракету, что может усилить напряженность в регионе. Трамп 2 февраля заявил, что "учтет этот запуск."