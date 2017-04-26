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Эсминец США привел вооружения в боевую готовность после сближения с иранским военным кораблем – СМИ

26 апреля в 10:01

Корабли приблизились друг к другу в диапазоне километра.

США Иран
Американский корабль чуть не пришел в боевое столкновения с иранским
belvpo.com
Американский эсминец USS Mahan привел свое вооружение в боевую готовность, когда к нему опасно приблизился военный корабль Ирана. Иранское судно двигалось на высокой скорости и подошло на расстояние меньше километра к эсминцу, сообщает Fox News, ссылаясь на свои источники в Пентагоне.

Инцидент произошел в Персидском заливе, где размещен американский флот.

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Ранее президент США Дональд Трамп поручил своей администрации предоставить оценку ядерного соглашения с Ираном с возможностью пересмотра или отказа от него.

Напомним, что администрация Дональда Трампа проводит переговоры со своими союзниками на Ближнем Востоке по созданию оборонного союза в регионе. Союз мог бы предполагать обмен информацией между арабскими странами и Израилем, и стать сдерживающим фактором для Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп посоветовал президенту Ирана Хасану Рухани "лучше быть осторожным" после того, как тот заявил, что любой, кто говорит с иранцами языком угроз, пожалеет об этом.  

Тегеран нарушил ядерную сделку с Западом после того, как испытал баллистическую ракету, что может усилить напряженность в регионе. Трамп 2 февраля заявил, что "учтет этот запуск."

По материалам: ZN.UA
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Тэги Иран Трамп США
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