Еще одна американка обвинила Трампа в домогательствах

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Джессика Дрейк стала 11-й по счету женщиной, которая заявила о сексуальных домогательствах кандидата в президенты США.

Все больше женщин заявляют о сексуальной агрессии со стороны Трампа Yahoo!News

Американская порноактриса Джессика Дрейк обвинила кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в сексуальной агрессии. Она рассказала о попытке Трампа склонить ее к сексуальным отношениям в 2006 году.

Таким образом, Дрейк стала 11-й по счету женщиной, которая рассказала СМИ о недостойном поведении кандидата в президенты в отношении женщин.

В тоже время предвыборный штаб Трампа назвал обвинения "вымыслом, что безобразно".

"Фотография (на которой Трамп снялся вместе с обвинительницей – ред.) является одной из тысяч, сделать которые мистер Трамп соглашался из уважения к людям, просивших его сфотографироваться вместе с ними. Мистер Трамп не знает эту персону, не помнит ее и даже не хотел бы ее знать", - говорится в заявлении штаба. Там также добавляется, что "эта история является еще одним примером того, как команда Клинтон пытается подтасовать выборы".

Сам Трамп, выступая в штате Пенсильвания, обещал подать в суд на каждую из женщин, которые необоснованно и лживо обвинили его в домогательствах.

"Все эти женщины лгут, все, что они сказали - сплошная ложь, призванная нанести вред моей кампании. То, что они рассказали, никогда не происходило. По завершении выборов они будут привлечены к ответственности", - сказал Трамп.

Ранее две американки обвинили Трампа в домогательствах. Один из случаев якобы произошел еще 36 лет назад. Вторая фигуранта скандала, Рэйчел Крукс, сообщила, что ее в 22-летнем возрасте Трамп насильно поцеловал у дверей лифта в Трамп-тауэр. В штабе Трампа назвали публикацию выдумкой.

Как сообщалось, что Обама призвал республиканцев отказаться от поддержки "непригодного для президентства" Трампа. Обама заявил, что невозможно ругать Трампа за его непристойные высказывания о женщинах и одновременно поддерживать его как сегодняшнего претендента на самую важную должность в мире.

Ряд высокопоставленных республиканцев, включая спикера палаты представителей Пола Райана, дистанцировались от Дональда Трампа, после того как журналисты сумели раздобыть и предать огласке старую видеозапись, на которой Трамп в вульгарных выражениях отзывается о женщинах. Трамп же обвинил своих критиков в лагере республиканцев в нелояльности, заявив, что теперь его ничего не сковывает в его битве за Америку, которую он отныне поведет так, как считает нужным. Он также похвалился готовностью отказаться от поддержки партийных руководителей.

Несколько политиков-республиканцев уже призвали Трампа снять свою кандидатуру после обнародования 7 октября видеозаписи, на которой миллиардер, в частности, оскорбительно отзывается о женщинах. Трамп извинился за свои слова, но отказываться от участия в выборах не стал.