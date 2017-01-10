ЕС время эффективно бороться против кибер-бойцов Путина - FT

У Трампа есть причины отрицать российское вмешательство, но европейским лидерам нужно делать собственные выводы.

ЕС стоит сделать выводы из доклада американской разведки о вмешательстве России в американские выборы. kremlin.ru

По мнению разведывательных управлений, Владимир Путин хотел, чтобы Дональд Трамп победил на выборах президента. Поэтому приказал организовать "кампанию влияния", чтобы повысить шансы республиканца.

Сейчас невозможно оценить, насколько хакерские атаки, публикация секретов и дезинформация Москвы помогли Трампу победить. Но с точки зрения тех, кто все это организовал, это невероятный успех и относительно дешевый способ влиять на события без необходимости взламывать серверы избирательных участков. Трюк явно стоит того, чтобы повторить его еще где-то.

Об этом в редакционной статье пишет Financial Times. У Дональда Трампа есть причины возражать оценки разведчиков. Но у европейских лидеров, в свою очередь, нет права на самоуспокоение. Конечно же не стоит переоценивать усилия Москвы по подрыву демократических процессов. Это было бы признаком слабости, а слабость играет на руку Путина. Но недооценка возможностей российского президента создавать проблемы стало бы большой ошибкой. Кремль овладел "черное искусство пропаганды", отточенное до совершенства в советские времена, и модернизировал его для большего эффекта.

Еще до американський выборов накапливались свидетельства того, что российские кибер-солдаты нацелились на Европу. Немецкая разведка считает, что в мае 2015 года русские вторглись в компьютерную сеть немецкого парламента. В прошлом году то, как российские механизмы пропаганды взялись сеять вражду вокруг миграционной политики Ангелы Меркель, много сказало о намерениях Москвы. Институты ЕС также неоднократно становились жертвами кибератак. Также было установлено, что Россия проводила тайные операции для поддержки радикальных и националистических сил в Восточной Европе.

"Россия - не единственная страна, которая использует хакерские атаки как форму шпионажа. Но ее деятельность отличается агрессивным применением полученной информации и распространением фальшивых новостей для загрязнения политической атмосферы. Время для публикации похищенных данных во время президентских выборов в США было подобрано так, чтобы ослабить Хиллари Клинтон", - говорится в статье.

Издание напоминает, что в марте 2015 года Европейский совет создал рабочую группу под названием East StratCom, цель которой было изучать российскую дезинформацию. Пока она финансируется очень скромно. Но это нужно исправить. Европейские чиновники должны серьезно проанализировать природу новой угрозы и отличать сигналы тревоги от шума. Срочно необходима интегрированная и хорошо обеспеченная стратегия противодействия российском вмешательству.

Издание The Guardian писало, что отчет разведки США о хакерские атаки России не остановит Трампа. Сейчас невозможно остановить процесс прихода Трампа в Белый дом. И хотя нельзя точно сказать, повлияли ли бы на рельтат публикация перед выборами отчета о хакерах из России, американский народ не был полностью проинформирован об опасностях, которые поступают от кандидата Трампа. Разведка США рассекретила часть доклада о вмешательстве Путина в выборы. В ней говорится, что российский президент лично распорядился начать кампанию для дискредитации Хиллари Клинтон во время выборов. Тем временем Обама после доклада разведки уверен во вмешательстве России в выборы в США. Он напомнил всем критикам американских спецслужб и республиканцам, что не стоит верить Путину.