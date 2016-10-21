ЕС согласует механизм приостановки безвизового режима до середины ноября – СМИ

Механизм приостановки безвизового режима может быть достигнут на первой неделе 7-11 ноября.
"Похоже, что механизм приостановки безвизового режима может быть достигнут на первой неделе 7-11 ноября", - говорится в сообщении.
Seems like a deal on the suspension mechanism for visa free now might be reached first in the week 7-11 Nov. #Ukraine #Georgia #Kosovo— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 21 жовтня 2016 р.
Ранее Комитет Европарламента по гражданским свободам и внутренним делам с поправками в июле 2016 года одобрил механизм приостановки безвизового режима для стран третьего мира. Принятие решения о механизме приостановки тормозит рассмотрение безвизового режима для граждан Украины.
Напомним, украинский президент Петр Порошенко пообещал безвизовый режим с ЕС в ноябре.
Ранее президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заверили Петра Порошенко, что делают все для ускорения введения безвизового режимадля граждан Украины.безвизового режима не включен в повестку дня сессии Европейского парламента, которая пройдет 24-27 октября в Страсбурге.
12 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Европейский Союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима с Украиной в связи с внутренней дискуссии в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционную кризис.ZN.UA