ЕС согласует механизм приостановки безвизового режима до середины ноября – СМИ

Механизм приостановки тормозит рассмотрение безвизового режима для граждан Украины, Грузии и Косово ЕС согласует механизм приостановки безвизового режима до середины ноября 2016 года, об этом в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Похоже, что механизм приостановки безвизового режима может быть достигнут на первой неделе 7-11 ноября", - говорится в сообщении.

