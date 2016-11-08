ЕС согласовал новые санкции против оккупационной администрации Крыма

Санкционные списки против лиц, подрывающих территориальную целостность Украины, расширены.

Санкции против оккупантов только усиливаются. Об отмене или смягчении речь не идет cont.ws

Министры финансов Европейского Союза согласовали новые санкции против представителей оккупационной администрации Крыма.

"Совет одобрил новые списки в рамках ограничительных мер в отношении действий, подрывающих территориальную целостность Украины", - сказал министр финансов Словакии Петер Кажимир журналистам после окончания встречи Совета министров финансов ЕС, отвечая на вопрос о том, были ли введены новые санкции в отношении "крымских чиновников".

Санкции против России вводились США, Евросоюзом и некоторыми другими странами (Австралией, Японией, Канадой, Норвегией и т.д.) в несколько этапов, начиная с 2014 года. После аннексии Крыма США и ЕС ввели персональные санкции против политиков и других граждан России и Украины, которые ответственны за подрыв территориальной целостности Украины. Санкции более высокого уровня - экономические, были введены летом 2014 года (ряд экономических санкций США ввели еще весной), после агрессии России на востоке Украины, в Донбассе.

17 июня Совет ЕС принял решение о продлении ограничительных мер за аннексию Крыма Россией до 23 июня 2017 года.

Страны Запада не признают выборы в Госдуму РФ, проведенные 18 сентября на территории оккупированного Крыма. При этом официальных заявлений о непризнании всего состава Госдумы РФ не было.