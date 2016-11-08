ЕС согласовал новые санкции против оккупационной администрации Крыма

Санкционные списки против лиц, подрывающих территориальную целостность Украины, расширены.
"Совет одобрил новые списки в рамках ограничительных мер в отношении действий, подрывающих территориальную целостность Украины", - сказал министр финансов Словакии Петер Кажимир журналистам после окончания встречи Совета министров финансов ЕС, отвечая на вопрос о том, были ли введены новые санкции в отношении "крымских чиновников".
Санкции против России вводились США, Евросоюзом и некоторыми другими странами (Австралией, Японией, Канадой, Норвегией и т.д.) в несколько этапов, начиная с 2014 года. После аннексии Крыма США и ЕС ввели персональные санкции против политиков и других граждан России и Украины, которые ответственны за подрыв территориальной целостности Украины. Санкции более высокого уровня - экономические, были введены летом 2014 года (ряд экономических санкций США ввели еще весной), после агрессии России на востоке Украины, в Донбассе.
17 июня Совет ЕС принял решение о продлении ограничительных мер за аннексию Крыма Россией до 23 июня 2017 года.
Страны Запада не признают выборы в Госдуму РФ, проведенные 18 сентября на территории оккупированного Крыма. При этом официальных заявлений о непризнании всего состава Госдумы РФ не было.ZN.UA , Рейтер ,