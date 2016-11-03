ЕС призвал Россию восстановить работу московского офиса Amnesty International

Московский офис Amnesty International не должен быть лишен возможности выполнять свою важную правозащитную работу, считают в ЕС.

ЕС обеспокоен ситуацией вокруг московского офиса Amnesty International

Евросоюз призвал компетентные органы России в срочном порядке пересмотреть решение о закрытии московского офиса Amnesty International и обеспечить беспрепятственный доступ его сотрудников в помещение бюро.

"Мы находимся в контакте с Amnesty International, как в ее европейской штаб-квартире, так и в Москве, чьи представители утверждают, что причины, объявленные московскими властями, являются совершенно неверными", - цитирует "Интерфакс" коммюнике Европейской внешнеполитической службы.

В ЕС настаивают, что Amnesty International, "наряду со всеми другими организациями, занимающимися правами человека, не должна быть лишена возможности выполнять свою важную работу".

Российское представительство Amnesty International обратилось в департамент городского имущества Москвы для подтверждения факта оплаты аренды за офис организации, сообщил директор представительства Сергей Никитин.

В данный момент сотрудники Amnesty International продолжают работу из дома, опасаясь, что вскоре из опечатанного офиса вынесут их вещи.

Ранее в Москве городские власти опечатали офис международной правозащитной организации Amnesty International, отключив на объекте сигнализацию и поменяв замки.

Как сообщается на сайте организации, офис не получал каких-либо уведомлений, и помещение опечатали в отсутствие сотрудников.