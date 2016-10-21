ЕС призвал РФ и сирийский режим прекратить атаки на Алеппо

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Лица, ответственные за нарушения международного гуманитарного права и прав человека, должны быть привлечены к ответственности, подчеркнули в Европейском совете.

ЕС призывает немедленно прекратить боевые действия в Алеппо facebook/AleppoAMC

Европейский совет решительно осуждает атаки сирийского режима и его союзников, в частности России, на мирных жителей Алеппо

"Он (Совет. – Ред.) призывает их прекратить зверства и принять срочные меры для обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа в Алеппо и в другие части страны", - говорится в заключительных выводах, принятых по итогам двухдневного саммита ЕС в Брюсселе.

Европейский совет также призывает к немедленному прекращению боевых действий и возобновления подлинного политического процесса под эгидой ООН. Отмечается, что лица, ответственные за нарушения международного гуманитарного права и прав человека, должны быть привлечены к ответственности.

"Должно быть сделано все возможное для продления режима прекращения огня, доставки гуманитарной помощи гражданскому населению и создания условий для открытия переговоров по политическому переходу в Сирии", - отмечается в документе.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики, - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.

По итогам трехсторонней встречи с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина в Берлине, Меркель и Олланд не исключили введение новых санкций ЕС против России в связи с ее действиями в Сирии.