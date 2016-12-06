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ЕС принял меры по восстановлению платежеспособности Греции

6 декабря в 02:15

Комплекс мер должен помочь Афинам выбраться из долговой ямы. 

Греция
ЕС опять поможет Греции
European Parliament / Flickr

Министры финансов стран-членов ЕС одобрили ряд мер, призванных помочь Греции справиться с ростом процентов по кредитам. 

Среди вышеуказанных мер, в частности, продление сроков по выплате части долгов. Как сообщил комиссар ЕС по экономическим и монетарным вопросам Пьер Московичи, достигнутая договоренность будет иметь "решающее значение для способности Греции обслуживать свои долги". 

По мнению директора Европейского стабилизационного фонда (ESM) Клауса Реглинга (Klaus Regling), достигнутые договоренности являются "важным шагом к улучшению способности Греции обслуживать свои долги". По оценкам ЕС, в случае реализации данных мер и дальнейших реформ общий долг Греции к 2060 году может сократиться на 20% к ВВП. В настоящий момент долги Греции составляют 315 миллиардов евро, или 180% к ВВП, передает Deutsche Welle (Русская редакция)

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В середине 2015 года страны ЕС выделили Греции третью программу помощи в размере 86 миллиардов евро. В мае 2016 года министры финансов согласились на короткое время освободить Афины от уплаты процентов. 

Ранее в октябре ESM одобрил перечисление Греции очередного транша кредита в размере 2,8 миллиарда евро. Совет директоров фонда принял это решение на основании того, что Афины демонстрируют прогресс в проведении необходимых реформ.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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