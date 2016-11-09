ЕС пригрозил Турции лишить ее статуса кандидата

Турция становиться все более авторитарной страной, считают в ЕС.

Турцию могут лишить статуса кандидата в ЕС © European Council

Евросоюз может пересмотреть статус Турции как страны-кандидата на членство, если турецкие власти не прекратят репрессии против оппозиционно настроенных граждан, заявил еврокомиссар по политике добрососедства и переговоров о расширении ЕС Иоганнес Ганн.

Еврокомиссар выразил опасения, что Турция становится все более авторитарной страной, что ставит под угрозу ее будущее членство в ЕС. "Она точно движется не в европейском направлении. Ее статус кандидата может оказаться под вопросом", - заявил Ганн, передает Reuters.

По его словам, в последнее время турецкие власти нарушают права человека, ущемляют свободу слова, производят массовые чистки судей, учителей и военных, жертвами которых стало более 100 тыс. человек.

"Турция является кандидатом в члены ЕС, поэтому они должны принять более высокие стандарты гражданских свобод, которых придерживаемся мы. Если они не хотят принимать их, то должны быть готовы столкнуться с последствиями", - заявил еврокомиссар.

Еврокомиссия сегодня опубликовала годовой отчет работы Турции по присоединению к ЕС, в котором действия Анкары подверглись резкой критике.

Ранее Германия заявила, что предоставит политическое убежище оппонентам турецкой власти. В то же время, министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил о возможном введении экономических санкций ЕС против Турции за массовые аресты турецкими властями представителей оппозиционных партий и прессы.