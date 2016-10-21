ЕС остался "зрителем" в Сирии, отказавшись вводить санкции против России – Der Spiegel

Европейские лидеры ограничились лишь громкими словами.
Об этом сегодня пишет Der Spiegel, напоминая, что в проекте итогового заявления саммита ЕС говорилось, что блок "рассмотрит все доступные варианты, в том числе ограничения против лиц и организаций", которые поддерживают режим Башара Асада, если зверства в Алеппо продолжатся.
Но эта угроза Москве вдруг исчезла из окончательной версии документа. Потому что в ходе длительных дебатов выяснилось, что несмотря на жестокость и кровопролитие в Алеппо, у ЕС нет большинства для введения новых санкций. Франция и Великобритания поддержали усиление экономического давления на Россию, но против выступили Венгрия, Греция и Италия. Даже министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отнесся скептически к такому шагу, заметив, что "угрозы ввести санкции никому не помогут в Алеппо".
"Сирийский конфликт стал одной из главных мировых проблем, но ЕС выступает в ее решении в основном в роли зрителя", - говорится в статье.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.ZN.UA