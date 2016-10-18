ЕС нельзя легкомысленно отказываться от санкций против России – Sueddeutsche Zeitung

Обозреватель считает, что угроза ужесточить санкции – это единственный способ давить на Кремль, который остался у Запада.

ЕС не стоит отказываться от идеи ужесточения санкций против России. Sputnik/ Vladimir Sergeev

Министры иностранных дел стран"шокированы" тем, как ухудшается ситуация в Сирии. И это впечатление они разделяют вместе со всем миром. Страдания людей в Алеппо – это настоящая катастрофа, а неспособность мирового сообщества остановить это – позор.

Об этом на страницах Sueddeutsche Zeitung пишет Даниэль Бресслер, добавляя, что именно дипломаты ЕС, которые продолжают вести себя очень пассивно наблюдая зверства, должны чувствовать этот позор.

К призывам ввести новые санкции против России, которая прямо или косвенно ответственна за убийства в Алеппо, министры иностранных дел стран ЕС отнеслись скептически. Они боятся, что усиление экономического давления сделает невозможными переговоры о прекращении огня и доставку гуманитарной помощи мирному населению в осажденных городах. Кроме того, существуют страхи, что Путин "отомстит" за санкции из-за его действия в Сирии, усилив войну против Украины. Поэтому дипломаты ЕС придерживаются убеждения, что Россию "надо убеждать дипломатично".

В это же время, появились и те, кто называет экономическое давление на Россию безрезультатным. Но ни разу они не приводили доказательства этого утверждения. На самом же деле Москва очень остро ощущает последствия санкций. Более того, без давления и без угрозы его усиление Кремлю ничего не помешало бы еще больше усилить насилие в Украине.

"Да, легкомысленно вводить санкции нельзя. Но и отменять их легкомысленно тоже не стоит. Если Путин не будет бояться усиления экономического давления, он не будет бояться ничего. Тот, кто выступает против санкций, дружелюбно сигнализирует лидеру в Кремле, что в Сирии у него полностью развязаны руки", - говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.

Однако министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини скептически оценили возможность введения Евросоюзом "сирийского пакета" санкций против РФ.