ЕС не рассматривает санкции против РФ из-за Сирии - Могерини

ЕС может расширить санкции против режима Асада, но речи о России в Люксембурге не было.

Могерини говорит, что ни одна страна ЕС не обмолвилась о санкциях в отношении РФ из-за ситуации в Сирии politikus.ru

ЕС не рассматривает санкции против России из-за ее действий в Сирии, заявляет верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини.

"Этого не предлагала ни одна страна-член", - сказала Могерини 17 октября в Люксембурге, куда она прибыла на встречу министров иностранных дел ЕС. Главной темой встречи должен стать конфликт в Сирии.

В то же время она добавила, что ЕС может расширить санкции против сирийского режима.

В понедельник стало известно, что министры стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.

16 октября США и Великобритания заявили, что рассматривают возможность ввести новые санкции с целью давления на сирийское правительство и Россию, чтобы они прекратили бомбардировки города Алеппо. Они также призвали Россию и Иран, ключевых союзников сирийского президента Башара Асада согласиться на новое перемирие после того, как предыдущее было нарушено в прошлом месяце.