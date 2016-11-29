ЕС намерен существенно увеличить расходы на оборону из-за Трампа – FT

Еврокомиссия предлагает странам больше тратить на все виды войск и повысить эффективность этих расходов.

ЕС собирается увеличить расходы на армию. rushor.su

сообщил о планах серьезно увеличить расходы на кибербезопасность, военные корабли и беспилотники, создав многомиллиардный Фонд европейской обороны.

Об этом сообщает Financial Times, добавляя, что решение ЕС появилось на фоне требований победителя на выборах президента США Дональда Трампа к союзникам по НАТО тратить больше на свои армии.

Еврокомиссия собирается уже завтра представить предложение создать Фонд после того, как страны-участницы согласились усилить военную координацию для укрепления борьбы с терроризмом и защиты общей границы. В планах увеличения закупок для пограничных служб, стандартизация оборудования и использование космической программы ЕС для нужд безопасности и обороны. В комиссии оценили, что на сегодня около 80% военных закупок происходят на национальном уровне.

Победа Трампа на выборах посеяла напряжение среди стран-участниц НАТО. На протяжении кампании он предупреждал, что его администрация может отказать союзникам в защите от России. А после выборов во время разговора с Генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом он завил о "неопровержимом значении" военного блока. Однако, Трамп постоянно призвал европейские страны увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП. 22 из 28 стран ЕС входят в НАТО, но только Великобритания, Эстония, Польша и Греция выполняют уставную норму относительно военного бюджета.

Новый план руководства ЕС, который продвигает вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен, нацеленный на увеличение возможностей сухопутных, воздушных, военно-морских и аэрокосмических сил, а также на инвестирование в кибербезопасность и разведку.

Необходимость это сделать также объясняется ростом террористических угроз в Европе и агрессивным поведением России, которая аннексировала Крым и развязала войну на Востоке Украины. Франция и Германия стали во главе процесса углубления координации при поддержке Испании и Италии. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини также убеждена, что европейское общество все больше считает делом безопасность ЕС.

Напомним, что обсуждение возможности создания совместных вооруженных сил европейского объединения начались еще в прошлом году, однако не из-за нападения террористов, а из-за агрессии России против Украины. В частности, Еврокомиссия уверяла, что поддерживает создание единой армии ЕС. В ведомстве отметили, что единая европейская армия "даст четкий сигнал России" к пониманию того, что ЕС как организация серьезно относится к отстаиванию ценностей Евросоюза. я "даст четкий сигнал России" к пониманию того, что ЕС как организация серьезно относится к отстаиванию ценностей Евросоюза.

Издание The Economist писало, что разговоры об армии ЕС только показали военную слабость стран-участниц. Риск в том, что, стремясь получить быстрый результат, европейские лидеры могут добиться лишь символической военной интеграции, а не содержательной.