ЕС намерен продлить санкции против России до инаугурации Трампа

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

После прихода Трампа продление санкций может усложнится, опасаются в Евросоюзе.

ЕС продлит санкции против России до инаугурации Трампа © European Council

Европейский союз может принять решение о продлении экономических санкции в отношении России в декабре, поскольку в дальнейшем это может оказаться значительно труднее из-за возможных действий нового президента США Дональда Трампа, передает Reuters cо ссылкой на ряд дипломатов ЕС.

Представители европейского дипкорпуса предполагают, что новый президент США, вступив на свой пост в январе 2017 года, может сделать своим козырем установление "хороших отношений" с Россией и президентом Владимиром Путиным, смягчив свою позицию по Украине.

Это в свою очередь, может вызвать неуверенность со стороны других членов ЕС, подорвав единство в отношении санкций. По словам дипломатов, эффективность мер против России "все чаще подвергается сомнению со стороны стран-членов ЕС Италии, Венгрии, Греции и Кипра, которые имеют тесные деловые связи с Москвой".

На данный момент экономические санкции ЕС действуют до 15 марта 2017 года. Решение о продлении требует единогласия среди всех 28 государств-членов.

Европейские дипломаты опасаются, что смягчение позиции США по украинскому вопросу будет использовано Кремлем для ослабления позиций ЕС в отношении санкций против России.

Как заявили ранее в Государственном департаменте США, экономические санкции, наложенные США на Россию за нарушение суверенитета Украины, будут оставаться в действии вплоть до возвращения Крыма Украине.