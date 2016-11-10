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ЕС намерен продлить санкции против России до инаугурации Трампа

10 ноября в 19:38

После прихода Трампа продление санкций может усложнится, опасаются в Евросоюзе. 

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ЕС продлит санкции против России до инаугурации Трампа
© European Council

Европейский союз может принять решение о продлении экономических санкции в отношении России в декабре, поскольку в дальнейшем это может оказаться значительно труднее из-за возможных действий нового президента США Дональда Трампа, передает Reuters cо ссылкой на ряд дипломатов ЕС.   

Представители европейского дипкорпуса предполагают, что новый президент США, вступив на свой пост в январе 2017 года, может сделать своим козырем установление "хороших отношений" с Россией и президентом Владимиром Путиным, смягчив свою позицию по Украине. 

Это в свою очередь, может вызвать неуверенность со стороны других членов ЕС, подорвав единство в отношении санкций. По словам дипломатов, эффективность мер против России "все чаще подвергается сомнению со стороны стран-членов ЕС Италии, Венгрии, Греции и Кипра, которые имеют тесные деловые связи с Москвой". 

На данный момент экономические санкции ЕС действуют до 15 марта 2017 года. Решение о продлении требует единогласия среди всех 28 государств-членов. 

Европейские дипломаты опасаются, что смягчение позиции США по украинскому вопросу будет использовано Кремлем для ослабления позиций ЕС в отношении санкций против России. 

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Как заявили ранее в Государственном департаменте США, экономические санкции, наложенные США на Россию за нарушение суверенитета Украины, будут оставаться в действии вплоть до возвращения Крыма Украине. 

По материалам: Reuters
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