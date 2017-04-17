ЕС и Совет Европы напомнили Турции о Конвенции по правам человека

Лидеры союза указали на раскол в турецком обществе, а Ягланд призвал Анкару выполнить требования конвенции.

ЕС и Совет Европы отреагировали на результат турецкого референдума. © European Council

В Евросоюзе после вчерашнегоуказали Анкаре на раскол в обществе. В частности, в Еврокомиссии считают, что незначительный отрыв сторонников повышения полномочий президента Раджепа Тайипа Эрдогана от противников этой инициативы стал подтверждением наличия раскола.

"В связи с незначительным перевесом голосов на референдуме и радикальными последствиями конституционных изменений, мы призываем власти Турции к поиску наиболее широкого национального консенсуса в процессе их воплощения", - цитирует Deutsche Welle совместное заявление президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, верховного представителя ЕС по внешней политике и политике добрососедства Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения Йоганнеса Хана.

Они заметили, что конституционные изменения, которые наделят Эрдогана большей властью, будут оцениваться с точки зрения обязательств Турции как страны-кандидата на вступление в ЕС, а также члена Совета Европы.

В это же время, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Анкару защитить независимость правосудия и верховенства закона. Он подчеркнул, что эти требования закреплены Европейской конвенцией по правам человека и имеют наибольшее значение. Турция - член Совета Европы. Она ратифицировала конвенцию по правам человека, как и другие страны-участницы. Однако, после референдума президент Раджеп Тайип Эрдоган объявил, что собирается возобновить смертную казнь. Это намерение противоречит конвенции.



Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция завила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерениях оспорить его результаты в суде.

Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента.