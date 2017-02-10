ЕС готовится к торговой войне с США - Die Zeit

Брюссель пытается сохранить мировую экономическую стабильность, заполняя торговое пространство там, откуда уходит Вашингтон.

ЕС готовится к экономическому противостоянию с США, которое начнет Трамп. Flickr/Rock Cohen

Как толькоофициально стал президентом США, у вице-президента Еврокомиссии по вопросам занятости, инвестиций и конкуренции Юрки Катайнена прибавилось работы.

Он встречается с чиновниками из Индии, Китая и стран Персидского Залива, чтобы обсудить возможности для более тесного сотрудничества.

Об этом на страницах Die Zeit пишет обозреватель Марк Шириц, добавляя, что в понедельник Катайнен встретился в Берлине с министром финансов Германии Вольфгангом Шойбле и министром экономики Бригиттой Циприс. Темой их разговора была подготовка Евросоюза к крупнейшему в истории существования организации вызову - к возможной конфронтации с США.

Автор напоминает, что Европа после Второй мировой войны стала надежной опорой американской внешней политики. Процесс интеграции стран на континенте до этого времени считался в Вашингтоне фактором сохранения мира и достатка в мире. Кроме того, Евросоюз стал огромным рынком, на котором американские компании сбывали свою продукцию. Похоже, что у администрации Дональда Трампа совсем другие взгляды.

Новый президент США хвалил Brexit и обвинял ЕС в том, что он существует лишь для того, чтобы "обойти в торговых вопросах Америку". Его кандидант на пост американского посла в Брюсселе Тенд Маллох сравнивал ЕС с СССР, краху которого поспособствовали американцы, а также прогнозировал быстрый упадок евро.

"В Берлине говорят, что Трамп уже направил своих эмиссаров в отдельные европейские страны для заключения отдельных торговых сделок. Такое предложение Вашингтон сделал и немецкому федеральному правительству. Еврокомиссия расценивает это как диверсию, поскольку в соответствии с европейскими соглашениями, регулированием вопросов международной торговли должна заниматься именно она", - говорится в статье.

Поэтому в Брюсселе расценивают поведение Вашингтона "как объявление войны". Вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен пытается спасти ситуацию и проявить европейскую открытость там, где американцы стоят барьеры. Именно поэтому Еврокомиссия несколько дней назад предложила новое соглашение о свободной торговле Мексике. Так ЕС может стать гарантом международного торгового порядка, который США построили после Второй мировой войны, а теперь пытаются разрушить.

Ранее экс-премьер Франции высказывал стах, что Трамп и Путин перекроят карту Европы под свои интересы. Жан-Пьер Раффарен выразил страхи, что Вашингтон может предложить отдельным странам-участницам блока такие же соглашения, как и Лондону, тем самым испытывая их солидарность.

Тем временем, бывшего посла США в России Майкла Макфола настораживает то, как новый президент восхищается Владимиром Путиным. На страницах Washington Post он написал, что нельзя позволить Трампу пойти путем Путина. Ведь его поведение сегодня очень похожа на поведение российского президента в 2000 году.