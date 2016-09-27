ЕС ежемесячно будет выплачивать сирийским беженцам в Турции по 30 евро

Программа помощи беженцам является частью соглашения между Турцией и Евросоюзом и начнет действовать с октября.

Программа помощи является частью всеобъемлющего соглашения о приеме беженцев Flickr/European Parliament

ЕС вводит систему выплат для сирийских беженцев – через банковские карты они ежемесячно будут получать 30 евро, сообщает издание Die Welt

На эту программу предусмотрено выделение почти 350 млн евро.

Европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи Христос Стилианидис сообщил, что запуск программы карт для беженцев даст им "чувство нормальности". По его словам, программа является "беспрецедентным ответом" на "беспрецедентный кризис".

Программа реализуется турецкой организацией помощи Красного Полумесяца и Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций, при поддержке со стороны турецких властей. "Она должна начаться с октября", - говорится в статье.

Как отмечается, Турция является домом для около трех млн беженцев, большинство из них из Сирии. Анкара и ЕС заключили всеобъемлющее соглашение в марте, которое направлено на то, чтобы остановить поток беженцев в Европу. Он предусматривает, что Турция берет к себе всех беженцев, которые прибывают на греческие острова Эгейского моря и чьи ходатайства о предоставлении убежища были отклонены.

Программа помощи (банковских карт) является частью всеобъемлющего соглашения, которым было предусмотрено выделение на нужды беженцев почти семи млрд евро.

Между Турцией и ЕС все еще есть разногласия после заключения ими миграционного соглашения. Так, в августе посол Турции в ЕС Селим Енель заявил, что Турция прекратит прием сирийских беженцев, если не получит от ЕС безвизовый режим.

Ранее Эрдоган напомнил ЕС об невыплаченные Турции 3 млрд евро на содержание мигрантов. Он отметил, что до настоящего времени Европа выделила Турции только около $ 2 млн, в то время как содержание мигрантов обходится турецким властям в $ 12 млрд.